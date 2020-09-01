Nefis aşure tarifi: Aşure yapımında kullanılan malzemeler ve yapılış tarifi…

Muharrem Ayı’nın 10. günü, İslam dinindeki en önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Miladi takvime göre bu sene Aşure günü 29 Ağustos’a denk geldi. Hafta sonundan beri Türkiye’deki hanelerde aşure pişiyor veya aşure için hazırlıklar yapılıyor. İşte nefis aşure tarifi için gerekli olan malzemeler…

Yüzlerce yıllık geleneklerden biri olan aşure, bu sene de birçok kimsenin favorisi konumunda. Paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin simgesi olan aşure yapımının püf noktaları haberimizde…

AŞURE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-3 bardak aşurelik buğday

– Yarım çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için)

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için;

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

–Tarçın

Aşurenin yapılışı;

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun…