Nohut kaç kalori? Nohutun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmediğimiz nohut kaç kaloridir? Nohutun besin değerleri ve kalorisi...

Bilimsel adı cicer arietinum olan nohut, ilk olarak Anadolu’da ekilmeye başlamış daha sonra Hindistan ve Avrupa’ya yayılmıştır. Çok az yerde farklı renkte ve farklı boylarda yetiştirilenleri vardır. En meşhur kullanım alanlarından biri leblebi yapımıdır. Nohut, leblebinin ana maddesidir.

Nohut, bitki bazlı protein, diyet lifi ve karbonhidratlarla doludur. Demir, çinko, magnezyum, folat ve fosfor gibi zengin bir antioksidan ve mineral kaynağıdır. Ayrıca tiamin, riboflavin, niasin, C vitamini, A, B6, B12 ve K vitamini gibi çok sayıda temel vitamin bulunur.

Bağırsak florasını dengeleyen nadir besinler arasında yer alan nohut sindirimi kolaylaştırarak ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer. Gaz yapıcı özelliği olduğundan nohudu tüketmeden en az 10 saat önce suda bekletmek önemlidir. Bu gaz oranını azaltarak diğer faydalarının oranını artırır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan besinlerden biri de nohuttur. İşte nohutun besin değerleri ve kalorisi…

NOHUT KAÇ KALORİDİR: 100 gram nohut yaklaşık 164 kaloridir.

NOHUTUN BESİN DEĞERLERİ

100 g nohutta aşağıdakiler bulunur:

Su: 60,21 g

Enerji: 164 kcal

Protein: 8.86 g

Toplam yağ: 2.59 g

Karbonhidrat: 27.42 g

Lif: 7.6 g

Toplam şeker: 4.8 g

Kalsiyum: 49 mg

Demir: 2.89 mg

Magnezyum: 48 mg

Fosfor: 168 mg

Potasyum: 291 mg

Sodyum: 7 mg

Çinko: 1.53 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 1.3 mg

Tiamin: 0.12 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 0,53 mg

B-6 Vitamini: 0.14 mg

Folat, DFE: 172 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 27 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.35 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.27 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.58 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.16 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg