Pekmez kaç kalori? Pekmez besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi birer başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de pekmezdir. İşte pekmezin besin değerleri ve kalorisi...

Şeker ve diğer katkı maddeleri kullanılmadan Türkiye’nin hemen hemen her yöresinde yüzyıllardır geleneksel olarak yapılan pekmez, genelde şeker bakımından zengin meyve sularının kaynatılıp konsantre edilmesiyle üretilen yoğun ve tatlı bir şuruptur. Dut, andız, şeker kamışı, harput, tahin, karadut, keçiboynuzu ve üzüm gibi pek çok çeşidi yapılan pekmez; Demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez ve bakır açısından zengin olmasından dolayı kemikleri korur, öksürüğü keser, kansızlığa birebir gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Peki, pekmez kaç kaloridir? Pekmezin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik…

PEKMEZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram pekmez yaklaşık 290 kcal’dır.

PEKMEZİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram pekmezde aşağıdakiler bulunur:

Su: 21.87 g

Enerji: 290 kcal

Protein: 0 g

Toplam yağ: 0.1 g

Karbonhidrat: 74,73 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 74,72 g

Kalsiyum: 205 mg

Demir: 4.72 mg

Magnezyum: 242 mg

Fosfor: 31 mg

Potasyum: 1464 mg

Sodyum: 37 mg

Çinko: 0.29 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0 mg

Niasin: 0.93 mg

B-6 Vitamini: 0.67 mg

Folat, DFE: 0 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.05 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg