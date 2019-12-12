Perde pilavı tarifi… Porsiyonluk perde pilavı nasıl yapılır?

Biraz zahmetli biraz uğraştıran bir yemek de olsa perde pilavı için her şeye değer diyorsanız doğru bir karar verdiniz. Tadına doyum olmayan perde pilavı sevdiklerinizi bir araya toplayarak şahane bir ziyafet için ideal bir yemek. İşte yiyen herkesin çok beğeneceği perde pilavı malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Yapılışı biraz zaman alan, biraz meşakkatli olsa da o müthiş tadı için tüm bunlara değer diyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız perde pilavı tarifi sayesinde akşam yemeği için harika bir yemek hazırlayabilirsiniz. İşte baharatı, tavuk eti, bademi ile birlikte bir tabak yiyenin bir tabak daha isteyeceği perde pilavı için gerekli malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Perde pilavı malzemeleri



Hamuru için;

-50 gr tereyağı

-1 kahve fincanı sıvı yağ

-1 kahve fincanı yoğurt

-1 kahve fincanı su

-½ kaşık sirke

-½ kaşık tuz

-½ kaşık karbonat

-Aldığı kadar un

Pilavı için;

-2 tane tavuk budu

-1,5 bardak pirinç

-3 bardak tavuk suyu

-½ çay bardağı zeytinyağı

-1,5 tatlı kaşığı tuz

-½ kaşık toz şeker

-½ kaşık karabiber

-2 kaşık kabuksuz badem

-1 kaşık çam fıstığı

Üzeri için;

Kabuksuz badem

Perde pilavı yapılışı

Bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve haşlamaya bırakın. Haşlandıktan sonra soğuması için kenara alın ve daha sonra ince ince didikleyin. Geniş bir tencerenin içine zeytinyağını alın. Üzerine çam fıstığı ve bademi atıp kavurun. Üzerine pirinçleri ekleyin. Biraz kavurduktan sonra tavuk suyunu ekleyin. Daha sonra tuzunu ve şekerini ekleyip pilavı pişmeye bırakın. Pilav piştikten sonra üzerine didiklenen tavukları ekleyin. Karabiber de serpip soğuması için kenara alın. Bu esnada hamur için karıştırma kabına bütün malzemeleri alın ve iyice yoğurun. Üzerine aldığı kadar un ekleyin. Yumuşak bir kıvam alıncaya kadar yoğurma devam edin. Hamuru 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra 6 parçaya bölün ve merdane yardımı ile yemek tabağı boyunda açın. Daha sonra bir fırın kabını yağlayın. (Kase şeklinde kaplar olabilir. Mesela güveç) İçine bademleri sıralayın ve üzerine açtığınız hamuru koyun. Daha sonra hamurun üzerine pilavdan koyun ve üzerini sarkan hamur ile kapatın ve hafif bastırın. 200 derece fırında hamurlar nar gibi kızara kadar 30-35 dakika pişirin. Piştikten sonra ters çevirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.