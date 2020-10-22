Rogan Josh nedir? Rogan Josh nasıl yapılır?

Hint mutfağının en özel yemeklerinden biri de Rogan Josh'tur. MasterChef yarışmasında da adı geçen yemeğin nasıl yapıldığı ve tarifi araştırılmaya başlandı. İşte oğlak ve kuzu ile yapılabilen Rogan Josh tarifi...

ROGAN JOSH NEDİR?

Rogan josh, aynı zamanda roghan josh veya roghan ghosht olarak da yazılır, Farsça veya Keşmir kökenli bir aromatik körili et tabağıdır. Kırmızı et, geleneksel kuzu veya keçi ile yapılır. Öncelikle alkanet çiçeği veya kökü ve Keşmir chilies tarafından renklendirilir ve lezzetlendirilir.

KUZU ROGAN JOSH İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

800 gr. ince kesilmiş kuzu eti

Acı biber, tuz

4 adet soğan (doğranmış)

Taze kişniş

1 adet sarımsak (ezilmiş)

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zencefil (ezilmiş)

Yoğurt sosu 2 tatlı kaşığı garam masala baharatı

2 tatlı kaşığı kaküle (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı turmeric baharatı

1 adet domates

KUZU ROGAN JOSH TARİFİ

Tavaya zeytinyağı konulur, orta ateşte ısınınca içine doğranmış soğan, sarımsak ve zencefil atılır. 25 dakika ocakta tutulur. Hazırlanan soğanlı karışımın üçte biri bir kenara alınır. Kalanların içine turmeric, tuz, 1 tatlı kaşığı garam masala eklenerek 5 dakika pişirilir.

Daha sonra doğranmış domates eklenir, yumuşayıncaya kadar 5 dakika pişirilmeye devam edilir. Kuzu etleri eklenerek biraz çevrilir. Kuzu etlerinin üzerini örtecek kadar su eklenir; tavanın kapağı kapatılıp kısık ateşte iki saat ara sıra karıştırılarak pişirilir.

İki saat sonra kalan garam masala, üçte biri ayrılan soğanlı karışım, taze kişniş, kakule tozu eklenir ve karıştırılır, 5 dakika daha pişirilir. Üzerine yoğurt sos döküldükten sonra servis yapılır.