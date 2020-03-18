Salatalık kaç kalori? Salatalığın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük salatalık, su oranı oldukça yüksek, kalorisi düşük bir besindir. Kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde sınırsız tüketim hakkına sahip olduğu salatalığın besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…
SALATALIK KAÇ KALORİDİR: 100 gram salatalık yaklaşık 15 kaloridir.
SALATALIĞIN BESİN DEĞERLERİ
100 gram salatalıkta aşağıdakiler bulunur:
Su: 95,23 g
Enerji: 15 kcal
Protein: 0.65 g
Toplam Yağ: 0.11 g
Karbonhidrat: 3.63 g
Lif: 0.5 g
Şeker: 1.67 g
Sükroz: 0.03 g
Glikoz (dekstroz): 0.76 g
Fruktoz: 0.87 g
Maltoz: 0.01 g
Nişasta: 0,83 g
Kalsiyum: 16 mg
Demir: 0.28 mg
Magnezyum: 13 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 147 mg
Sodyum: 2 mg
Çinko: 0.2 mg
Bakır: 0.04 mg
Manganez: 0.08 mg
Selenyum: 0.3 µg
Florür: 1.3 µg
C vitamini, toplam askorbik asit: 2.8 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.1 mg
Pantotenik asit: 0.26 mg
B-6 Vitamini: 0.04 mg
Folat: 7 µg
Kolin: 6 mg
Betain: 0.1 mg
A Vitamini, RAE: 5 µg
Karoten, beta: 45 µg
Karoten, alfa : 11 µg
Kriptoksantin, beta: 26 µg
A Vitamini: 105 IU
Lutein + zeaksantin: 23 µg
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.03 mg
Tokoferol, beta: 0.01 mg
Tokoferol, gama: 0.03 mg
Tokotrienol, alfa: 0.04 mg
K Vitamini (filokinon): 16.4 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g
Fitosteroller: 14 mg
Triptofan: 0.01 g
Treonin: 0.02 g
İzolösin: 0.02 g
Lösin: 0.03 g
Lizin: 0.03 g
Metiyonin: 0.01 g
Sistin: 0 g
Fenilalanin: 0.02 g
Tirosin: 0.01 g
Valin: 0.02 g
Arginin: 0.04 g
Histidin: 0.01 g
Alanin: 0.02 g
Aspartik asit: 0.04 g
Glutamik asit: 0.2 g
Glisin: 0.02 g
Prolin: 0.02 g
Serin: 0.02 g