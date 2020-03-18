Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Salatalık kaç kalori? Salatalığın besin değerleri ve kalorisi…
Salatalık kaç kalori? Salatalığın besin değerleri ve kalorisi…
tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, masamızdan eksik etmediğimiz salatalık kaç kaloridir? Salatalığın besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 18 Mart 2020 - 11:05

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük salatalık, su oranı oldukça yüksek, kalorisi düşük bir besindir. Kilo vermek isteyenlerin diyetlerinde sınırsız tüketim hakkına sahip olduğu salatalığın besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

SALATALIK KAÇ KALORİDİR: 100 gram salatalık yaklaşık 15 kaloridir.

SALATALIĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram salatalıkta aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,23 g
Enerji: 15 kcal
Protein: 0.65 g
Toplam Yağ: 0.11 g
Karbonhidrat: 3.63 g
Lif: 0.5 g
Şeker: 1.67 g
Sükroz: 0.03 g
Glikoz (dekstroz): 0.76 g
Fruktoz: 0.87 g
Maltoz: 0.01 g
Nişasta: 0,83 g
Kalsiyum: 16 mg
Demir: 0.28 mg
Magnezyum: 13 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 147 mg
Sodyum: 2 mg
Çinko: 0.2 mg
Bakır: 0.04 mg
Manganez: 0.08 mg
Selenyum: 0.3 µg
Florür: 1.3 µg
C vitamini, toplam askorbik asit: 2.8 mg
Tiamin: 0.03 mg
Riboflavin: 0.03 mg
Niasin: 0.1 mg
Pantotenik asit: 0.26 mg
B-6 Vitamini: 0.04 mg
Folat: 7 µg
Kolin: 6 mg
Betain: 0.1 mg
A Vitamini, RAE: 5 µg
Karoten, beta: 45 µg
Karoten, alfa : 11 µg
Kriptoksantin, beta: 26 µg
A Vitamini: 105 IU
Lutein + zeaksantin: 23 µg
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.03 mg
Tokoferol, beta: 0.01 mg
Tokoferol, gama: 0.03 mg
Tokotrienol, alfa: 0.04 mg
K Vitamini (filokinon): 16.4 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g
Fitosteroller: 14 mg
Triptofan: 0.01 g
Treonin: 0.02 g
İzolösin: 0.02 g
Lösin: 0.03 g
Lizin: 0.03 g
Metiyonin: 0.01 g
Sistin: 0 g
Fenilalanin: 0.02 g
Tirosin: 0.01 g
Valin: 0.02 g
Arginin: 0.04 g
Histidin: 0.01 g
Alanin: 0.02 g
Aspartik asit: 0.04 g
Glutamik asit: 0.2 g
Glisin: 0.02 g
Prolin: 0.02 g
Serin: 0.02 g

İLGİLİ HABERBesin değeri yüksek kalorisi düşük yiyecekler hangileridir?
Son güncelleme: 11:06 - 18.03.2020