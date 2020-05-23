Şekerpare tarifi ve malzemeleri… Lezzetli şeker pare nasıl yapılır?

Mis gibi hamurunun üzerine dökülen şerbetle birlikte ağızlarda dağılan bir tatlıya dönüşen şekerpareyi evinizde yapmak ister misiniz? İşte pastane tadında ev yapımı şekerpare malzemeleri hazırlanışı…
ŞEKERPARE TARİFİ
Öncelikle bir tencerenin içinde şerbet için gerekli malzemeleri karıştırın. Kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın.
Ardından şekerparenin hamuru için geniş bir kabın içine oda sıcaklığındaki tereyağını, unu, irmiği, yumurtayı, şekeri, vanilya ve kabartma tozunu koyun ve iyice yoğurun.
Tüm malzemeler karışıp yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin üzerine küçük parçalar alıp şekillendirdiğiniz hamurları koyun. Üzerine ayırmış olduğunuz yumurta sarısını sürün ve çatalla çizik atarak şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Piştikten sonra çıkarıp soğumuş olan şerbetini dökün ve dinlenmeye alın.
Hemen hemen 2 saat dinlendirdikten sonra Hindistan cevizi ya da kıyılmış fıstıkla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Şekerpare malzemeleri
– 4 bardak un
– 5 kaşık irmik
– 250 gr tereyağı
– 2 yumurta (1’inin sarısı ayrılacak)
– 1 bardak toz şeker
– 1 paket kabartma tozu
– 1 paket vanilya
Şerbeti için
– 4 bardak su
– 4 bardak şeker