Şekerpare tarifi ve malzemeleri… Lezzetli şeker pare nasıl yapılır?

Şekerpare şerbetli tatlılar arasında en çok rağbet görenlerden biridir. Biz de bu nedenle size hem pratik hem de pastane tadında harika bir şekerpare tarifi hazırladık. Ev yemek sonrası tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlere ya da misafirliğe gelecek olanlara güzel ikramlıklar hazırlamak isteyenlere harika bir tarifimiz var...