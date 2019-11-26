Soğan kaç kalori? Soğanın besin değerleri ve kalorisi

Bilimsel adı Allium cepa olan soğan, insan vücudunda bulunan serbest radikalleri nötralize etmede çok etkili olan antioksidan bileşikler bakımından zengindir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de soğandır. Soğandaki C vitamini ve diğer besinler kanserin kontrol edilmesine yardımcı olur ve ayrıca cildi ve saçı güçlendirir. Kan şekeri seviyeleri büyük ölçüde soğan özleri ile kontrol edilir ve ayrıca bağışıklık, cinsel uyarılma ve anemi kontrolünü artırır. Soğanların tıbbi uygulamaları oldukça fazladır, çünkü zengin bir besin, vitamin, mineral ve organik bileşik kaynağıdır. Bunlar, sağlık için gerekli olan sülfürik bileşiklerin ve kuersetin varlığını içerir. Bu sebzeler ayrıca kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, selenyum ve fosfor gibi mineral bileşenleri içerir ve bunlar iyi bir C vitamini, B6 vitamini ve diyet lif kaynağıdır. İşte, soğanın besin değerleri ve kalorisi…

SOĞAN KAÇ KALORİ: 100 gram soğan yaklaşık 40 kaloridir.

SOĞANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g soğanda aşağıdakiler bulunur:

Su: 89,11 g

Enerji: 40 kcal

Protein: 1.1 g

Toplam yağ: 0.1 g

Karbonhidrat: 9.34 g

Lif: 1.7 g

Toplam şeker: 4.24 g

Kalsiyum: 23 mg

Demir: 0.21 mg

Magnezyum: 10 mg

Fosfor: 29 mg

Potasyum: 146 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.17 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 7.4 mg

Tiamin: 0.05 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.12 mg

B-6 Vitamini: 0.12 mg

Folat, DFE: 19 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 2 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.02 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.02 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg