Süzme yoğurt kaç kalori? Süzme yoğurdun besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan ve kilo vermeyi kolaylaştıran süzme yoğurt kaç kaloridir? Süzme yoğurdun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de süzme yoğurttur. Yoğurdun bez torbalara konularak suyunun süzülmesi sonucu geride kalan koyu kıvamlı süzme yoğurdun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SÜZME YOĞURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık kaloridir.

SÜZME YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram süzme yoğurtta aşağıdakiler bulunur:

Su: 79.21 g

Kalori: 120 kcal

Karbonhidrat: 1.58 g

Protein: 7.12 g

Yağ: 9.44 g

Şeker: 1.92 g

Lif: 0 g

Kolesterol: 17.1 mg

Sodyum: 35.1 mg

Potasyum: 144.0 mg

Kalsiyum: 99.0 mg

Vitamin A: 41.4 IU

Vitamin C: 0.9 mg

Vitamin D: 42.0 IU

Vitamin E: 0.35 mg

Vitamin K: 0 mg

Vitamin B6: 0.02 mg

Vitamin B12: 0.88 mg

Tiamin: 0.15 mg

Riboflavin: 0.30 mg

Niasin: 0.08 mg

Demir: 0.05 mg

Folat: 0 mg

Fosfor: 154 mg

Magnezyum: 12 mg

Çinko: 0.40 mg

Bakır: 0.01 mg

Selenyum: 6.20 mg