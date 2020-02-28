Süzme yoğurt kaç kalori? Süzme yoğurdun besin değerleri ve kalorisi…

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de süzme yoğurttur. Yoğurdun bez torbalara konularak suyunun süzülmesi sonucu geride kalan koyu kıvamlı süzme yoğurdun besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…
SÜZME YOĞURT KAÇ KALORİDİR: 100 gram yaklaşık kaloridir.
SÜZME YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ
100 gram süzme yoğurtta aşağıdakiler bulunur:
Su: 79.21 g
Kalori: 120 kcal
Karbonhidrat: 1.58 g
Protein: 7.12 g
Yağ: 9.44 g
Şeker: 1.92 g
Lif: 0 g
Kolesterol: 17.1 mg
Sodyum: 35.1 mg
Potasyum: 144.0 mg
Kalsiyum: 99.0 mg
Vitamin A: 41.4 IU
Vitamin C: 0.9 mg
Vitamin D: 42.0 IU
Vitamin E: 0.35 mg
Vitamin K: 0 mg
Vitamin B6: 0.02 mg
Vitamin B12: 0.88 mg
Tiamin: 0.15 mg
Riboflavin: 0.30 mg
Niasin: 0.08 mg
Demir: 0.05 mg
Folat: 0 mg
Fosfor: 154 mg
Magnezyum: 12 mg
Çinko: 0.40 mg
Bakır: 0.01 mg
Selenyum: 6.20 mg