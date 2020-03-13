Taze fasulye kaç kalori? Yeşil fasulyenin besin değerleri ve kalorisi…

Yeşil fasulye değişik birçok iklimde yetişebilen çok yönlü bir sebzedir. Yeşil fasulyenin lif içeriği çok yüksektir ve ayrıca günlük protein gereksiniminin bir kısmını karşılar. Yeşil fasulye ayrıca, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, kalsiyum, silikon, demir, manganez, potasyum ve bakır bakımından iyi bir kaynaktır. Taze fasulye, diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanların da mutlaka tüketmesi gereken bir sebzedir. Diyet listelerinde sıkça yer verilen taze fasulye, kalorisi düşük olduğu ve sindirimi rahatlattığı için kolayca kilo vermeye yardım eder. Peki, Taze fasulye kaç kalori? Taze fasulyenin besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
TAZE FASULYE KAÇ KALORİ?
100 gram taze fasulye yaklaşık 31 kaloridir.
TAZE FASULYENİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram taze fasulyede aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 31 kcal
Toplam Yağ: 0,2 g
Doymuş Yağ: 0,1 g
Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g
Tekli Doymamış Yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 6 mg
Potasyum: 211 mg
Karbonhidrat: 7 g
Lif: 2,7 g
Şeker: 3,3 g
Protein: 1,8 g
A Vitamini: 690 IU
C Vitamini: 12,2 mg
Kalsiyum: 37 mg
Demir: 1 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
B12 Vitamini: 0 µg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 25 mg