Taze fasulye kaç kalori? Yeşil fasulyenin besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Bu besinlerden biri de taze fasulyedir. Peki, 100 gram taze fasulye kaç kaloridir? Yeşil fasulyenin kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Yeşil fasulye değişik birçok iklimde yetişebilen çok yönlü bir sebzedir. Yeşil fasulyenin lif içeriği çok yüksektir ve ayrıca günlük protein gereksiniminin bir kısmını karşılar. Yeşil fasulye ayrıca, A vitamini, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, kalsiyum, silikon, demir, manganez, potasyum ve bakır bakımından iyi bir kaynaktır. Taze fasulye, diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanların da mutlaka tüketmesi gereken bir sebzedir. Diyet listelerinde sıkça yer verilen taze fasulye, kalorisi düşük olduğu ve sindirimi rahatlattığı için kolayca kilo vermeye yardım eder. Peki, Taze fasulye kaç kalori? Taze fasulyenin besin değerleri ve kalorisi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

TAZE FASULYE KAÇ KALORİ?

100 gram taze fasulye yaklaşık 31 kaloridir.

TAZE FASULYENİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram taze fasulyede aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 31 kcal

Toplam Yağ: 0,2 g

Doymuş Yağ: 0,1 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0,1 g

Tekli Doymamış Yağ: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 6 mg

Potasyum: 211 mg

Karbonhidrat: 7 g

Lif: 2,7 g

Şeker: 3,3 g

Protein: 1,8 g

A Vitamini: 690 IU

C Vitamini: 12,2 mg

Kalsiyum: 37 mg

Demir: 1 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,1 mg

B12 Vitamini: 0 µg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 25 mg