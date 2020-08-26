Tütsülü rozbif nasıl yapılır? MasterChef tütsülü rozbif tarifi…

Et yemeği sevenler için farklı bir tat oabilecek tütsülü rozbif tarifini sizler için derledik. MasterChef yarışmasında da adı geçen tütsülü rozbeef (Rozbif) nasıl yapıldığı merak konusu oldu. İşte en lezzetli tütsülü rozbif tarifi...

Anavatanı İngiltere olan rozbif sıcak ya da soğuk olarak servis edilebiliyor. MasterChef yarışmasında ise tütsülü rozbif yemeğinin yapılmasıyla tarifi merak edildi. İşte tütsülü rozbif tarifi ve gerekli malzemelerin listesi…

TÜTSÜLÜ ROZBİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-Dana Bonfile

-Tane karabiber

-Tuz

-Taze kekik ya da biberiye

-3 yemek kaşığı Zeytinyağı

ROZBİF TARİFİ

Karabiberi iri taneler kalacak şekilde havanda dövün ve ardından kekik veya biberiye yapraklarını dallarından ayırıp bıçak darbeleriyle küçültün.

Bu aşamada dilerseniz sadece karabiber kullanıp; sonrasında bu baharat karışımına tuz ekleyin ve düz ve geniş bir tabağa alın. Son olarak bütün olarak aldığımız bonfileye bu karışımın tamamını bulayın.

Pişirme: Döküm veya teflon tavayı iyice ısıtıp zeytinyağını ekleyin. Eti tavaya koyduktan sonar pişirirken çok fazla duman çıkıyor, yanıyor diye endişelenmeyin çünkü etin yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. (Etimizin dış çevresini eşit şekilde pişirmekte yarar olacaktır.)

Alüminyum folyonun üzerine yağlı kağıt serip etimizi boşluk kalmayacak şekilde sıkıca saralım. 250 derecelik Fırında 20 dakika pişirin. Biraz soğuduktan sonra hiç açmadan buzdolabında 1 gece dinlenmeye bırakın.

Son olarak…

Ertesi gün derin dondurucuya alıp yarı donmuş bir hal alınca çıkarıp incecik dilimledikten sonra sandviçlerin içine koyabilir ya da meze olarak sunabilirsiniz…

Afiyet olsun…