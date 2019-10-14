Üzüm kaç kalori? Üzümün besin değerleri ve kalorisi

Üzümler; tadı, dokusu, lezzeti, çeşitliliği nedeniyle dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Üzüm, Vitis cinsinin çok yıllık ve yaprak döken odunsu bir asması üzerinde kümeler halinde yetişen küçük, yuvarlak meyvelerdir. Bu popüler ve lezzetli meyve aynı zamanda birçok önemli besinle doludur. Üzüm bitkisinin meyvesi dışında, çekirdekleri şişliği azaltmaya ve diyabetin neden olduğu göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olduklarından sağlık için de faydalıdır. Üzüm çekirdeği ekstresi, yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Peki, üzüm kaç kaloridir? Üzümün besin değerleri ve kalorisi…
ÜZÜM KAÇ KALORİDİR: 100 gram üzüm yaklaşık 57 kcal’dır.
ÜZÜMÜN BESİN DEĞERLERİ
100 g üzümde aşağıdakiler bulunur:
Su: 84,29 g
Enerji: 57 kcal
Protein: 0.81 g
Toplam yağ: 0,47 g
Karbonhidrat: 13.93 g
Lif: 3.9 g
Kalsiyum: 37 mg
Demir: 0.26 mg
Magnezyum: 14 mg
Fosfor: 24 mg
Potasyum: 203 mg
Sodyum: 1 mg
Çinko: 0.11 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 6.5 mg
Riboflavin: 1.5 mg
A Vitamini, RAE: 3 µg
A Vitamini, İÜ: 67 İÜ
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g