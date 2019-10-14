Üzüm kaç kalori? Üzümün besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de üzümdür. İşte üzümün besin değerleri ve kalorisi...

Üzümler; tadı, dokusu, lezzeti, çeşitliliği nedeniyle dünyanın en popüler meyvelerinden biridir. Üzüm, Vitis cinsinin çok yıllık ve yaprak döken odunsu bir asması üzerinde kümeler halinde yetişen küçük, yuvarlak meyvelerdir. Bu popüler ve lezzetli meyve aynı zamanda birçok önemli besinle doludur. Üzüm bitkisinin meyvesi dışında, çekirdekleri şişliği azaltmaya ve diyabetin neden olduğu göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olduklarından sağlık için de faydalıdır. Üzüm çekirdeği ekstresi, yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Peki, üzüm kaç kaloridir? Üzümün besin değerleri ve kalorisi…

ÜZÜM KAÇ KALORİDİR: 100 gram üzüm yaklaşık 57 kcal’dır.

ÜZÜMÜN BESİN DEĞERLERİ

100 g üzümde aşağıdakiler bulunur:

Su: 84,29 g

Enerji: 57 kcal

Protein: 0.81 g

Toplam yağ: 0,47 g

Karbonhidrat: 13.93 g

Lif: 3.9 g

Kalsiyum: 37 mg

Demir: 0.26 mg

Magnezyum: 14 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 203 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.11 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 6.5 mg

Riboflavin: 1.5 mg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 67 İÜ

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g