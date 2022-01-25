Yeşilbaş ördekleri Kars Çayı’nı mesken tuttu

Kışın hüküm sürdüğü Kars'ta yeşilbaş ördekler, Kars Çayı'nı mesken tuttu.

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Aşırı soğuklardan olumsuz etkilenen onlarca yeşilbaş ördeği, Kars Çayı’nın buz tutmayan noktası olan Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı ve Erzurum Köprüsü önüne gidiyor. Karınlarını doyuran ördekler, daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.



Kars’ta yeşilbaş ördeklerinin yiyecek bulmakta zorlandığını ifade eden vatandaşlar, “Şu anda hava aşırı derecede soğuk ve Kars Çayı da bundan nasibini alarak dondu. Açık kalan nadir yerler var. Bu nadir yerler de yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Aç kalan ördekler burada karınlarını doyurmaya çalışıyor” dedi.





Yeşilbaş ördekleri, Kafkas Üniversitesi Sulak Alanı’nda tehdit edilmeden yaşamlarını sürdürüyor. (İHA)



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