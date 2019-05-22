Yumurtalı mantar tarifi: Sahur için leziz öneri! Yumurtalı mantar nasıl yapılır?

Sahur lezzetleri için tarif aranırken dikkat edilen ilk şey tok tutan bir yemek olması. Tabi ki pratik olması da önemli. İşte yumurtalı mantar tarifi tam aradığınız lezzet. Tok tutmasındaki en büyük neden içinde bulunan yumurta… Özellikle tüm gün bir şey yiyip içmeyeceğimiz için sahurda yumurta yemek önemli. Sahur vakti kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem tok tutan hem de inanılmaz bir lezzet olan yumurtalı mantar tarifini büyük küçük herkes çok sevecek. İşte yumurtalı mantar tarifi…
YUMURTALI MANTAR MALZEMELERİ
1 paket mantar (200 gr)
4 yumurta
4 kaşık süt
1 kaşık tereyağı
2 kaşık zeytinyağı
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber
3 kaşık lor peyniri
1 kaşık limon suyu
YUMURTALI MANTAR TARİFİ
Yanmaz bir tava içinde tereyağı ve zeytinyağını birleştirin ve ısıtın. Önceden iyice yıkayıp temizlediğiniz ve iri iri doğradığınız mantarları yağın üzerine atın ve sotelemeye başlayın. Üzerine limon suyunu dökün.
Bu esnada bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. Sütünü ve baharatlarını da ekleyin. Pişen mantarların üzerine dökün. Biraz piştikten sonra lor peynirini ekleyin.
Afiyet olsun.
YUMURTALI MANTARIN PÜF NOKTALARI
Mantarları sotelerken yüksek ateşte soteleyin.
Limon suyunu kararmaması için döküyoruz. O yüzden dökmekte geç kalmayın.