Yumurtalı mantar tarifi: Sahur için leziz öneri! Yumurtalı mantar nasıl yapılır?

Yumurtalı mantar tarifi ile size tadı damaklarda kalacak bir yemek yapma şansı veriyoruz. Sahur lezzetlerinin vazgeçilmezi olan yumurtayı mantar ile birleştirince neler olacak merak ediyorsanız buyurun yumurtalı mantar tarifi…

Sahur lezzetleri için tarif aranırken dikkat edilen ilk şey tok tutan bir yemek olması. Tabi ki pratik olması da önemli. İşte yumurtalı mantar tarifi tam aradığınız lezzet. Tok tutmasındaki en büyük neden içinde bulunan yumurta… Özellikle tüm gün bir şey yiyip içmeyeceğimiz için sahurda yumurta yemek önemli. Sahur vakti kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem tok tutan hem de inanılmaz bir lezzet olan yumurtalı mantar tarifini büyük küçük herkes çok sevecek. İşte yumurtalı mantar tarifi…

YUMURTALI MANTAR MALZEMELERİ

1 paket mantar (200 gr)

4 yumurta

4 kaşık süt

1 kaşık tereyağı

2 kaşık zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Kırmızı toz biber

3 kaşık lor peyniri

1 kaşık limon suyu

YUMURTALI MANTAR TARİFİ

Yanmaz bir tava içinde tereyağı ve zeytinyağını birleştirin ve ısıtın. Önceden iyice yıkayıp temizlediğiniz ve iri iri doğradığınız mantarları yağın üzerine atın ve sotelemeye başlayın. Üzerine limon suyunu dökün.

Bu esnada bir kabın içinde yumurtaları iyice çırpın. Sütünü ve baharatlarını da ekleyin. Pişen mantarların üzerine dökün. Biraz piştikten sonra lor peynirini ekleyin.

Afiyet olsun.

YUMURTALI MANTARIN PÜF NOKTALARI

Mantarları sotelerken yüksek ateşte soteleyin.

Limon suyunu kararmaması için döküyoruz. O yüzden dökmekte geç kalmayın.