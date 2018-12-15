Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
2019 yılbaşı saçı ve makyajı nasıl olmalı?
2019 yılbaşı saçı ve makyajı nasıl olmalı?
Yılbaşı gecesi ne giyeceğinize karar verdiniz, ayakkabınızı, aksesuarlarınızı seçtiniz ve kombininizi yaptınız... Peki saçınız ve makyajınız nasıl olacak? İşte öneriler...
Hale Ceylan BARLAS
Güzellik 15 Aralık 2018 - 10:15

Yılbaşını ister dışarda geçirin ister evde. Her şekilde de kusursuz bir makyaja sahip olmak istiyorsanız öncelikle kombininize uygun olmasına dikkat edin. Çünkü kullanacağınız alakasız bir far ya da ruj her şeyi bir anda mahvedebilir.
makyajKıyafetinizin tonlarını belirledikten sonra kesinlikle abartıya kaçmamaya dikkat edin. Yüzünüzde hiç makyaj yokmuş gibi de görünmeyin. Yapacağınız makyaj sade ama vurgulu olmalı.
makyaj2Yeni yılın ışıltısına uygun olarak ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Ama bunu pullarla ya da simlerle yapmaya kalkmayın. Zira parıldayayım derken palyaçoya dönüşebilirsiniz. Onun yerine highlighter tercih edin.
makyaj12019’da her ne kadar renkli gözler öne çıksa da, muhtemelen kıyafetiniz ışıltılı olacağı için makyajda daha doğal tonlara yönelin. Toprak renkleri ideal bir seçim olur. Allıkta da yine pembe yerine şeftali tonlarını tercih edebilirsiniz. Makyajın altın kuralını gözardı etmeyin. Gözlerinizi ne kadar koyu tutarsanız dudaklarınızı o kadar sade bırakın. Ya da tam tersi. Dudaklarınızda koyu tonlar kullanacaksanız, gözlerinize fazla yüklenmeyin…

sacSAÇLARDA ABARTIYA KAÇMAYIN!

Makyajda olduğu gibi saçınıza karar verirken yine giyeceğiniz kıyafeti göz önünde bulundurun. Kısa ve küt saçlarınız varsa önlerden örerek havalı bir stil elde edebilirsiniz. Yılbaşı için şık bir elbise seçtiyseniz, ensede biten bir topuz yaptırabilirsiniz. Ya da dağınık topuz tercih edebilirsiniz.
cara-delevingne-4Vintage bir stile sahip olmak istiyorsanız dalgalara yönelebilirsiniz. Wag modeli nostaljik bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca dalgalı saçlar her tipe ve her kıyafete yakışan risksiz bir model olduğu için rahatlıkla tercih edebelirsiniz.
16004181Örgü son zamanların en trend modellerinden. Yanlardan saçlarınızı örüp, saçlarınızı açık bırakırsanız ya da komple saçlarınızı örmeyi denerseniz romantik bir hava yakalarsınız.
dalgali

İLGİLİ HABER2019'a girerken yılbaşında ne giyelim? Ne hediye alalım? Saç ve makyajımız nasıl olmalı?
Son güncelleme: 10:19 - 15.12.2018
Etiketler