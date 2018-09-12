2019’un favorisi kum saati vücutlar olacak

2019’da zayıf, hatsız ve kıvrımsız hatların yerini, kıvrımlı ve dolgun vücut şekli alacak. Dolgun kalçalar ise bu bütünü tamamlayacak.

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Şimdiye kadar kadınlar hep zayıf olmaya çalıştı. ‘Ne kadar zayıf o kadar iyi’ mantığıyla hareket eden ama bir türlü istediği zayıflığa ulaşamayan kadınlar 2019’da derin bir oh çekebilir. Zira önümüzdeki yıl kıvrımlı dolgun vücutlar popüler olacak.

Kıvrımlı vücuda en iyi örneklerden biri hiç kuşkusuz Kim Kardashian. Artık kadınlar tıpkı Kardashian gibi kum saati vücuduna sahip olmak istiyor.

Konu ile ilgili konuşan Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Aytaç “Artık kadınlar daha kıvrımlı hatları olsun istiyor. Kum saati vücut özellikle kadınsılığı ve doğurganlığı simgeleyen bir duruşa sahip ayrıca seksapalitesi son derece yüksek” diyor.

Kadınların kalça protezine de ilgi gösterdiğini söyleyen Aytaç şöyle devam ediyor: “Kalçaların önemi özellikle son birkaç yıldır anlaşılmaya başlandı ve bu sebeple artık kalçalara da müdahale edilebiliyor.”