40 ülke güzeli Antalya’da kampa girdi

Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek 'Miss Aura International' için 40 ülke güzeli, kampa girdi. Yarışmada Türkiye'yi 21 yaşındaki Melisa Kandemir temsil edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kemer’de 15’incisi düzenlenecek ‘Miss Aura International’ için 40 ülkenin güzelleri, Beldibi’nde 3 Ekim’de yapılacak final gecesine kadar kampa girdi. Kamp süresince bölgedeki tarihi yerlerin yanı sıra Kapadokya gezilecek ve balon turu yapılacak.

YÖRESEL KIYAFETLER İLGİ ÇEKTİ

40 ülke güzelinin ilk günkü tanıtım organizasyonunda giydikleri yöresel kıyafetler ilgi çekti.

Endonezyalı Chalifah Nur Febriana (28), 15 kiloluk kıyafeti yaklaşık bir saat taşıdı. 30 derece hava sıcaklığından etkilenmeden tanıtımını tamamladı. Filipinli kraliçe adayının da kıyafetinin kuyruk bölümünde taşıdığı at ve arabası ilgi çekti.

MELİSA: HEDEFİM BİRİNCİLİK

Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek Melisa Kandemir de “‘Miss Aura International’da Türkiye’yi temsil ediyorum ve Türkiye’yi temsil ettiğim için bu güzel yarışmada çok memnunum. Hedefim yarışmada birincilik. Türkiyemi çok güzel yerlere taşımak istiyorum” diye konuştu.

FİNAL 3 EKİM’DE

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, “Bu yıl yarışmamıza dünyanın en uzak köşelerinden güzeller geldi. Kolombiya, Meksika, Japonya, Endonezya gibi toplam 40 ülke katılıyor. Bu koşullarda 40 ülkenin gelmesi zaten bizim açımızdan önemli. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 60- 70’e çıkaracağız” dedi.

Şeker şöyle devam etti:

“Bu yıl 15’incisini yapıyoruz. Güzel bir kamp geçecek. Tabi her yıl olduğu gibi yine önemli bir turistik bölgemizi ziyaret edeceğiz. Bu sene Kapadokya’ya gidiyoruz. Kızlarımız balonla uçacak. Birçoğunun rüyası olan bu aktiviteyi de Kapadokya’da gerçekleştireceğiz. 3 Ekim’de final yarışmamızla kraliçemiz tacını giymiş olacak. Hedefimiz bu yarışmayı 3 yıl içinde dünya çapında ilk 10 arasına sokmak ve bunu da başaracağız. Bu artık bir kongre turizmi gibi futbol şampiyonası gibi ülkeler kendi kızlarını desteklemek için ekip halinde bu yarışmalara katılıyor. Bunu 3 yıl içinde başaracağımıza inanıyorum” dedi.

DHA



İlginizi Çekebilir Güzellik Kraliçesi'nin gizli hayatını eşi ortaya çıkardı: Para karşılığı cinsel birliktelik yaşıyormuş