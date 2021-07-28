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Güzellik Kraliçesi’nin gizli hayatını eşi ortaya çıkardı: Para karşılığı cinsel birliktelik yaşıyormuş

ABD'de bir Güzellik Kraliçesi ile ortopedi cerrahının evliliği, genç kadının 'gizli hayatının' ortaya çıkmasıyla mahkemeye taşındı. Dr. Han Jo Kim, 2011'de Miss Connecticut seçilen eşi Regina Turner'ın, kendisine iş seyahatlerinde olduğunu söyleyerek para karşılığı erkeklerle cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:26, 28/07/2021
HaberlerDünya
Güzellik Kraliçesi’nin gizli hayatını eşi ortaya çıkardı: Para karşılığı cinsel birliktelik yaşıyormuş

ABD’de ortopedi cerrahisi uzmanı Dr. Han Jo Kim ve eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner arasındaki boşanma davası ülke medyasının gündemine oturdu.

The Times’ın haberine göre 2011 yılında Miss Connecticut seçilen Turner ile Kim arasındaki ilişki 2015 yılında evlilikle taçlandı. New York’ta yaşayan ve başlarda mutlu bir evliliği olan çift ilişkisi, Kim’in eşinin kendisinden sakladığı gerçekleri ortaya çıkarmasıyla kabusa dönüştü.

Kim’in iddiasına göre Turner, eşine kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktığını söyleyip para karşılığı başka erkeklerle cinsel ilişkiye giriyordu. Turner, bazı dönemler iş dolayısıyla ülke ya da şehir dışında olacağını söyleyip müşterileriyle seyahatlere de çıkıyordu.

6 YILDA 800 BİN DOLAR PARA GİRİŞİ

Turner’ın telefonundaki mesajlaşmaları bulan ve banka hesabındaki hareketliliği tespit eden Dr. Kim, eşinin gizli bir hayatı olduğu gerekçesiyle boşanma davası açtı. Turner’ın hiçbir geliri olmadığını söylemesine rağmen Kim, 2015 yılından bu yana banka hesabına 800 bin dolar para girişi olduğunu savundu. Dr. Kim, eşinin kendisine üniversite mezunu olduğunu söylediğini ancak lise eğitimini yarıda bıraktığını öğrendiğini de ekledi.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran boşanma davasında karar duruşmasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:21,