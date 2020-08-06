Basenleri şekillendirecek egzersiz hareketleri nelerdir?

Bölgesel yağlanma denince akla ilk gelen basen bölgesi kadınların en çok şikayet ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Günümüzde fazla kilo sorunu ve obezite giderek artarken bölgesel zayıflamaya yardımcı olacak egzersizlere ise rağbet giderek artıyor. Özellikle kadınlarda yağlanmanın çok kolay olduğu basen bölgesini inceltmenin yolları birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte basenleri şekillendirecek egzersiz hareketleri...

Türk kadınlarının yapısındaki yatkınlığın yanı sıra karbonhidrat ağırlıklı beslenmek ve hareketsizlik basenlerin genişlemesine neden olan başlıca sebeplerdendir. Türk kadınlarında basenler her ne kadar hoş karşılansa da aşırı genişleyen basenler görsel anlamda olumsuz bir görünüme neden olur. Vücuttaki bu şekil bozukluğu belirgin bir hat çizer ve genellikle bacak boyunun daha kısa görünmesine yol açabilir.

Basen, kalça, göbek gibi bölgesel yağlanma problemlerini gidermenin en iyi yolu düzenli egzersiz uygulamalarıdır. Basen bölgenizi çalıştıran egzersizler yaptığınızda o bölgedeki yağların parçalamasını sağlayabilir, daha formda estetik bir görünüme kavuşabilirsiniz. İşte basen bölgesini inceltecek egzersizler…

SQUAT

Basenleriniz için harika bir egzersiz olan squat aynı zamanda kalçanızı sıkılaştırır ve üst bacak kaslarının gelişmesine yardımcı olur. Ağırlıklı veya ağırlıksız çalışarak squat yapabilirsiniz. Bu hareket için bacaklarınızı omuz hizasında açın ve kalçanızı sıkarak bel kısmında hafif bir çukur oluşturun ancak, dik olduğunuzdan emin olun. Bu pozisyonda iken sandalyeye oturur gibi yavaşça çömelin ve kalçanızı serbest bırakın kalkışta ise sıkarak hareketi yapmaya devam edin. 10-12 set ile başlayarak günden güne arttırmanız gerekir. Ayrıca başlangıçta ağırlıksız çalışmak vücudunuzu bir anda yormanızı engeller. Bu egzersize alıştığınız takdirde ağırlık kullanmak çok daha yararlı olacaktır.

BİRD DOGS

Matın üzerinde dizleriniz ve dirsekleriniz üzerinde durun. Karın kaslarınızı sıkarak sağ ve sol bacağınızı gererek bel hizasına doğru sırayla her iki bacağınızı olabildiğince yukarı kaldırarak esnemesini sağlayın. Günde 10 tekrar sağ ve 10 tekrar soldan olmak üzere 3 set ile başlayabilirsiniz. Bu egzersizi giderek 5-10 sete kadar çıkarmanız mümkün.

SİDE-CROSS LUNGE

Bacaklarınızla çapraz bir açı oluşturduğunuzda yağ yakımını en iyi şekilde hızlandırabilirsiniz. Basen eritme egzersizleri arasında etkili bir yere sahip olan bu hareketi yaparken sakatlık yaşamamak için belinizin dik olmasına özen göstermelisiniz.