Boyun kırışıklıkları yaşın ilerlemesi, genetik yatkınlık, yanlış beslenme ve yanlış uyku pozisyonları ile ortaya çıkmaktadır. Özelikle kadınlarda rahatsızlık veren boyun kırışıklıkları ne sebeple yaşanırsa yaşansın estetik açıdan iyi bir görünüm vermeyecektir. Boyun kırışıklıklarını yok etmek için illa da cerrahi operasyon geçirmeniz gerekmez. İşte boyun kırışıklıklarına iyi gelen doğal yağlar...

Cilt bakımı uygularken genellikle boyun ve dekolte bölgemizi ihmal ederiz. Cilt bakımı rutini oluştururken boyun ve göğüs bölgesine de düzenli bakım yaparak kırışıklık oluşumunu engelleyebiliriz. Beslenme cilde yenilik ve canlılık katar. Sağlıklı beslenmeye özen göstermeliyiz. A, C, ve E vitaminlerinden zengin beslenmek cildi yenilenmesini hızlandırır. Peki başka neler yapabiliriz? Boyun kırışıklıklarına hangi yağ iyi gelir?

BOYUN KIRIŞIKLIKLARI İÇİN ÖNERİLER

Spor yapmak hayatımızın önemli bir parçası olmalı. Egzersizler mutlu olmamızı sağlarken hem yağ yakımını hem de vücudun gençleşmesini sağlar. Boyun ve göğüs bölgeleri için kapatıcılar kullanıyorsanız bunu yalnızca özel günlerde yapmak boyun kısmına fazla müdahale etmenizi engeller. Güneş ışınlarına fazla maruz kalmak ciltte lekelerinin oluşmasını sağlar ve cildi kurutur. Hep aynı pozisyonda yatmak vücutta izler oluşturarak kırışıklıkların oluşumunu hızlandırabilir. Sırt üstü yamak kırışık oluşumunu engelleyebilir. Yüzünüzü nemlendirdiğiniz zaman boyun bölgenize de bir miktar nemlendirici sürebilirsiniz. Boynunuzun temizliğine özen gösterin. Yaptığınız cilt maskelerini boyun ve göğüs bölgesine de uygulayın.

BOYUN KIRIŞIKLIKLARINA HANGİ YAĞ İYİ GELİR?

Boyun kırışıklıkları çoğumuzu mutsuz eden bir problemdir ve sürekli kapatmaya çalışırız. Kış aylarında boğazlı kazaklarınızı bir kenara kaldırmaya hazır mısınız? Bitkisel yağlarla boyun kırışıklıklarının görünümünü nasıl azaltabilirsiniz. işte o tarifler…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı cildi besler ve korur. Aynı zamanda kırışıklıklara savaş açan bu yağ cildin yumuşacık ipek gibi olmasını sağlar. Her akşam yatmadan önce boyun bölgenize Hindistan cevizi yağını sürün ve sabah durulayın. Hindistan cevizi yağı lekelerin giderilmesinde etkili olduğu için göğüs bölgenizdeki lekelere de uygulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını tıpkı Hindistan cevizi yağı gibi boynunuza masaj yaparak yedirin. Zeytinyağı içeriğinde ki A, C ve D vitaminleriyle cildin yenilenmesini ve canlanmasını sağlar. Cildin görünümünü yumuşatır ve cilt renginde hoş bir ton oluşumunu sağlar.