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Britney Spears yeni parfümünü tanıttı
Britney Spears yeni parfümünü tanıttı
Britney Spears, 14 yıl önce kurduğu parfüm şirketinin 25'inci parfümünü piyasaya sürdü. Spears parfümü dans ederek tanıttı.
Güzellik 19 Aralık 2018 - 10:46

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Britney Spears, 2004 yılında bir arkadaşı ile kurdukları parfüm markasının 25’inci parfümünü piyasaya çıkardı. Ünlü ismin 2004’te çıkarttığı ilk parfümü Britney Spears Curious bayan parfümü, o yıl en çok satanlar listesine ilk sıradan girmişti ve o günden sonra Fantasy, Curious in Control, Midnight Fantasy, Believe, Curious Heart, Hidden Fantasy, Circus Fantasy, Radiance ve Cosmic Radiance gibi pek çok parfüm çıkardı.

1 milyar şişeden fazla satışa imza atarak rekor kıran Britney Spears şimdi de yeni parfümü ile gündemde. Spears, yeni kokusunu straplez bir mayo ile dans ederek tanıttı. Spears, 1 milyar dolarlık parfüm imparatorluğunun yeni parfümünün şimdiye kadar çıkardıklarından çok farklı ve egzotik olduğunu söylüyor.

Son güncelleme: 14:41 - 19.12.2018