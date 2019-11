C vitamini ampul nasıl kullanılır? Direk yüze sürülür mü?

C vitamini ampul nasıl kullanılır? Direk yüze sürülür mü?

Cildinizin sağlıklı ve bakımlı olmasını istiyorsanız, c vitamini ampulü mükemmel bir katkı sağlar. Ampuller, cilt sağlığını destekler ve cilt sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Peki, C vitamini ampul nasıl kullanılır? Direk yüze sürülür mü?

C vitamini cilt için gerekli inanılmaz bir antioksidana sahiptir. Bunları direkt cildinize uygulamak, cildinizin birçok sorununu ortadan kaldırabilir. Yaşlanma belirtileri, güneş lekeleri ve daha birçok cilt kusurunu onaran konsantrasyonuna sahip cilt bakım ürünüdür. C vitamini ampullerini doğrudan uygulamak için cildinize masaj yaparak emilimini sağlayın veya nemlendiricilerinize birkaç damla ekleyerek kullanımını kolaylaştırın. İşte C vitamini ampulünün kullanımı…

DOĞRUDAN C VİTMİNİ AMPULÜ NASIL UYGULANIR?

CİLDİNİ TEMİZLE: cildinize herhangi bir uygulama öncesi mutlaka yüzünüzü temizlemelisiniz. Yüzünü nazik bir şekilde derinlemesine temizleyen bir temizleyicinizi kullanın ve bol su ile cildinizi kir ve yağdan arındırın. Yüzünüzü yıkamadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Cildinizi kurutabileceği için sıcak sudan kaçının.

TONİKSİZ ASLA

Tonikler pamuğa damlatılarak cildinizi temizlemeye yarayabilir. Eğer pamuk hala kirli ise tekrar pamuğa tonik damlatarak temizliğini sağlamalısınız.

AMPULÜ SIKARAK UYGULAMAYA BAŞLAYIN

Ampuller farklı çeşitlerde ve farklı ambalajlarda satılabilirler. Çoğu küçük bir damlalığa sahiptir. Hafifçe sıkın ve bırakın. Ardından yüzünüze birkaç damla olacak şekilde cildinize nazikçe sürün. Cildinize parmaklarınızla masaj yapın. Cildiniz ampulü emene kadar masaj yapmaya devam edin. Kullanmanız gereken miktarda ampulü cildinize uygulayın ayrıca aldığınız paketin talimatlarını daima okumaya özen gösterin.