Dudak kalemi kullanımı artık oldukça yaygın. Farklı renklere ve çeşitliliğe sahip olan dudak kalemi dudak hattının mükemmel bir şekilde çerçevelenmesine yardımcı olurken bir yandan da ruj ile birlikte kusursuz bir uyum sağlar. Peki dudak kalemi seçimi nasıl olmalıdır?

Ruj yerine de kullanılan dudak kalemlerini yalnızca dudak çizgisine uygulayabilir ya da dudak içine de sürerek canlılık sağlayabilirsiniz. Hangi dudak kalemini kullanacağınız konusunda kafanız karıştıysa asla endişelenmeyin! Dudak kaleminizi rujunuzun tonlarında seçerek daha uyumlu bir dudak makyajı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda dudak kalemi ile dudaklarınızda daha dolgun bir görünüm vermek mümkün. Öyleyse dudak kalemi nasıl seçilir? İşte dudak kalemi seçimi için bazı ipuçları…

– Dudak kaleminiz ile dudaklarınızı daha doğal renklendirmek için dudak renginize uygun bir kalem seçebilirsiniz. Dudak renginizi baz alarak doğru bir kalem seçimi yapmalısınız.

– Dudak makyajınızın kalıcılığını arttırmak için dudaklarınızı çerçeveledikten sonra iç kısmını da hafifçe kalem sürerek rujunuzu sürmelisiniz.

– Belirgin tonlarda bir ruj sürecekseniz aynı renkte bir dudak kalemi sürmeniz gerekebilir.

– Hafif bir dudak makyajı için dudak renginizde kalem ile çerçeveleyerek hafif bir parlatıcı kullanabilirsiniz.

– Dudak kalemini dudak çizgisinin biraz üs kısmından çekerek dudaklarınızın daha dolgun olmasını sağlayabilir ya da boyut farklılığı varsa yine dudak kalemi ile eşitleyebilirsiniz.

– Dudaklarınıza kalem çekerken kusursuz bir çizgi çekemiyorsanız dudak çevrenizi küçük noktalar ile belirleyerek daha sonra dudaklarınızı daha kolay şekillendirebilirsiniz.