Dudak kontürü nasıl yapılır? Ne kadar kalıcıdır?

Dudak kontürü nasıl yapılır? Ne kadar kalıcıdır?

Belirgin ve dolgun dudaklara sahip olmanız için yapılan yeni kalıcı makyaj tekniklerinden biri de dudak kontürü uygulamasıdır. Belirgin ve daha düzgün dudaklar için dudak kontürü uygulamasından yararlanabilirsiniz.Bu sayede daha genç ve daha estetik bir görünüm elde etmek mümkün. Peki dudak kontörü ne kadar kalıcıdır? İşte merak ettikleriniz...

Dudaklarını şekil itibarıyla beğenmeyen ve simetrik dudaklara sahip olmayan kişilerin sıklıkla başvurduğu uygulamalardan biridir. Günlük makyaj rutiniz de, dudaklarınız için saatlerce zaman harcamaya ve sürekli makyaj tazelemenize gerek kalmadan daha bakımlı ve belirgin bir dudak yapısına sahip olmanıza yardımcı olabilir.

DUDAK KONTÜRÜ UYGULAMA AŞAMASI NASIL OLUR? NE KADAR KALICIDIR?

Kalıcı makyaj, steril iğnelerle kişiye özel olarak uygulanan organik kalıcı boyaların işlendiği kozmetik uygulamadır. Dövmede kullanılan yöntemlerle aynı olmasına rağmen dudak kontürü yalnızca derinin 0.3-0.5 altına uygulanan bir yöntemdir ve dövme gibi cildin derin kısmına girilmeden yapılır. Ayrıca dudak kontürü uygulaması cilt içerisinde bulunan hücrelerin boyalarla mücadelesi sonucu zamanla silinir. Dövmenin aksine ömür boyu kalıcı bir uygulama değildir. Kişiden kişiye değişse de doktorlar 6-8 ay arası bir zaman zarfında kalıcı olduğunu söyler. Yapılan dudak kontürünün silinme süreci ise yaklaşık olarak 2-3 sene arasında değişebilir. Kalıcılığının değişkenlik göstermesinde dudak bakımı ve cilt özellikleri büyük rol oynar.

Dudak kontürü mutlaka profesyonel kişiler tarafından uygulanmalıdır çünkü estetik bir müdahale olduğundan dolayı bu konuda bilgili ve tecrübeli kişiler ile daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Dudak konturu uygulaması işlemi öncesi dudak rengi seçilir ve ilk olarak dudağın etrafı çerçevelenir. Daha sonra iç kısmı doldurularak işlem tamamlanır. Uygulama aşaması 2-2,5 saat sürebilir ve kişinin tercihine bağlı olarak bu süreç değişebilir. 20 gün sonra tekrar randevunuz oluşturularak rötuş uygulama işlemi yapılabilir.