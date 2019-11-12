Dudak peelingi nasıl yapılır? Dudak peelingi tarifi…

Dudaklara peeling yapıldığını belki duymamış olabilirsiniz fakat dudakların da tıpki cilt gibi bakıma ihtiyacı vardır. Peeling işlemi ölü derinin pul pul dökülmesini sağlamak ve canlı cilt tabakasını ortaya çıkarma işlemidir. Peki, dudak peelingi nasıl yapılır? İşte dudak peelingi tarifi…

Dudaklar da rüzgar, güneş ışınları gibi çevresel faktörlerden etkilenir ve üzerinde soyulma ve çatlamalar görülebilir. Zamanla dudak üzerinde oluşan ölü deriler estetik açıdan hoş görünmeyebilirler. Dudaklar en çok dikkat çeken bölgelerden biridir ve emin olun ki cilt ve saç gibi bakımı hak ederler. Mutfağınızda kolayca bulabileceğiniz birkaç malzemeyle piyasadan pahalı peeling ürünleri almak için bir servet harcamak zorunda değilsiniz. İşte dudak peelingi tarifi…

HİNDİSTAN CEVİZİ VE BALLI DUDAK PEELİNGİ TARİFİ

Hindistan cevizi yağı, cildi besleyen antioksidanlar ve yağ asitleri ile doludur. Esmer şeker, ölü ve kuru cildin giderilmesine yardımcı olan doğal bir eksfoliye edici görevi görürler. Bal doğal iyileştirici özellikleri bakımından zengindir.

Malzemeler;



1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı organik bal

1/2 yemek kaşığı ılık su

Yapılışı;

Hindistan cevizi yağı ve balı karıştırarak başlayın. Esmer şeker ve ılık suyu ilave edin. Karışımı dudaklarınıza masaj yapar gibi dairesel hareketlerle 2-3 dakika ovalayın ve ardından ılık su ile dudaklarınızı iyice durulayın.