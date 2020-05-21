El kaşıntısı neden olur? Nasıl tedavi edilir?

El kaşıntısı neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Kaşıntılı eller genellikle yaygın görülen bir sorun olmakla birlikte oldukça rahatsız edici bir cilt problemidir. Ancak ellerde uzun süren bir kaşıntı ciddi ve altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir. Buna neyin sebep olduğunu bilmek tedavinin başarı oranını büyük oranda arttıracaktır. Peki El kaşıntısı neden olur? El kaşıntısı nasıl tedavi edilir?

Kaşıntıya neyin neden olduğu araştırılırken hastanın yaşı, banyo alışkanlıkları, kullandığı ilaçlar, kişinin psikolojik ve sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Kaşıntının tedavi edilmemesi durumunda altta yatan rahatsızlığının artmasına, uykusuzluğa ve cilt problemlerine sebep olabilir. Ellerde olduğu gibi kaşıntı vücudun hemen hemen her bölgesinde meydana gelebilir. Vücudun herhangi bölgesinde oluşan kaşıntı ve şişlikler böcek sokması, alerji, stresi mantar, kansızlık ve ilaçların yan etkilerinden dolayı da görülebilir. Peki kaşıntılı ellerin nedenleri nelerdir? El kaşıntısının tedavisi nasıl olur? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

NEDENLER

Kaşıntı vücudunuzun neresinde olursa olsun tüm gününüzün mahvolmasına neden olur. Günlük görevlere müdahale edebileceğinden özellikle ellerde tahriş edici olabilir. Aşağıdaki durumlar kaşıntılı ellerin en yaygın nedenlerinden bazılarıdır.

1. EL EGZAMASI

El egzaması kaşıntılı avuç içi, kırmızı cilt, kuruluk, çatlama ve kabarmaya neden olur. El egzaması olasılığı yüksek olan kişilerde aşırı neme veya sert kimyasallara maruz kalındığı bazı meslek gruplarında çalışanlarda görülebilir. Özellikle kuaför, matbaa, temizlik, yemek servisi ve tamirci meslek gruplarında karşılaşılan bir deri hastalığıdır.

2. DİYABET

Diyabet hastalarının genellikle yüksek kan şekeri seviyelerinden dolayı ciltte kuruluk problemi yaşanır. Bu kaşıntılı cilt, avuç içi ya da vücudun diğer bölgelerinde kırmızı ya da ten rengi yumrularla ortaya çıkabilir.

3. ALERJİK REAKSİYONLAR

Kaşıntılı eller bazen alerjik reaksiyona neden olan tahriş edici ya da kimyasallara sürekli maruz kamanın sonucudurlar. Genellikle yüzük, diğer takılar ve metallerden, sabun, dezenfektanlar, yüksek klorlu su, antiseptik veya antibakteriyel maddeler alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

TEDAVİ

Tedaviler altta yatan nedene bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Önerilen bazı tedavileri ise şu şekilde sıralamak mümkün:

SERİN VE NEMLİ BEZ

5-10 dakika boyunca avuç içlerinize serin ve nemli bir bez koymak kaşıntı hissini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca buz torbası da kullanabilirsiniz.

KAŞINTI GİDERİCİ KREMLER

Özellikle steroidler avuç içlerinde kaşıntı ve kızarıklığı azaltabilir. Ancak cildin incelmesine neden olabileceğinden dolayı steroid kremleri uzun süre kullanmak doğru değildir. Doktorunuzun reçete ettiği kaşıntı kremini önerdiği şekli ile kullanmanız gerekir.

NEMLENDİRİN

Nemlendirme kaşıntının azalmasını sağlayacaktır. Nemlendiriciyi buzdolabında tutarak daha çok rahatlama sağlayabilirsiniz.

KAŞINTILI ELLERİ ÖNLEMEK İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN DİĞER ÖNLEMLER

– Sentetik kumaşlardan yapılmış eldivenlerden kaçınmak gerekir.

– Sıcak ve soğuk su ile eller yıkanmamalıdır.

– Ev işleri yaparken ya da kimyasal maddeler veya deterjanlarla çalışırken koruyucu eldiven giyinilmelidir.

– Ellerinizi yıkarken cildinizi kurutan sabunlardan uzak durmalısınız.