En iyi ve en kolay peeling tarifleri nelerdir?

En iyi ve en kolay peeling tarifleri nelerdir?

Peeling cildin görünümünü olumlu yönde etkileyen bakım yöntemlerden biridir. Bu tedavi sonrası cilt pürüzsüz ve parlak bir görünüme ulaşır. Cildinizi sağlığına kavuşturmak ışıl ışıl, canlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız belli aralıklarla peeling tedavisi uygulayabilirsiniz. İşte En iyi ve en kolay peeling tarifleri...

Yapılan maskeler tek başına cildin bakımını sağlamaz. Düzenli olarak peeling yaparak cildi ölü derilerden arındırmak gerekir. Ciltte oluşan siyah nokta, sivilce gibi cilt problemleri peeling sayesinde ortadan kalkabilir. Daha aydınlık ve bakımlı bir görünüm sağlar. Gözeneklerin derinlemesine temizliğini sağlayan peeling ciltteki ölü deriyi kaldırmaya yardımcı olur. Peeling sonrası yüz maskeleri kullanımı cildin yenilenmesini sağlar. Kozmetik ürünleri bulabileceğiniz mağazalarda çeşit çeşit hazır peeling ürünleri satılmaktadır. Bu ürünler kimyasal içerir ve yapmayı bıraktığınız anda etkisi kaybolur. Evinizde doğal malzemelerle en kolay ve en iyi peelingleri yapabilirsiniz. İşte evde en iyi ve en kolay peeling tarifleri…

ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER PEELİNGİ

Malzemeler;

1 çorba kaşığı hakiki Zeytinyağı

1 çorba kaşığı şeker

Yapılışı;

Temiz bir kasenin içinde zeytinyağı ve şekeri karıştırın. Ardından cildinize masaj yapar gibi dairesel hareketlerle uygulayın ve ılık su ile yıkayın.

SÜT VE ŞEKER İLE PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE KAVUŞUN

Malzemeler;

1 çorba kaşığı süt

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı şeker

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Derin bir kasede süt, şeker, zeytinyağı ve limonu karıştırın. Boza kıvamını alınca tüm yüzünüze ve dilerseniz dekolte bölgenize hafif hareketlerle sürebilirsiniz.