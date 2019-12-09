Estetiksiz kaş kaldırma yöntemleri… İşte kaş kaldırma tüyoları…

Cilt yaşlanmaya başladığında kaş ve göz çevresi kırışmaya ve sarkmaya başlar. Cilt kırışıklıkları, düşük kaşlar ve yorgun bir ifade kimsenin sahip olmak istemediği bir görüntüdür. Estetik operasyonlara gerek kalmadan lazer yöntemi ile düşük kaşlarınızı kaldırabilir ve daha genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Peki Estetiksiz kaş kaldırma yöntemleri nelerdir?

Kaşlar, göz ve burun ile uyum içerisinde ve görselliğinize ifade katan yüzünüzdeki önemli bölgelerden biridir. Yüz yapınıza uygun olmayan kaşlar sizi farklı bir görünüme sokabilir. Genetik etmenlerin yanı sıra, yaşa bağlı göz kapağı ve kaş düşmeleri bitkin ve yorgun bir görünüm verir.

ESTETİKSİZ KAŞ KALDIRMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Güzellik sektörünün hızla gelişmesi ile günümüzde botoks ve lazer yöntemleri ile cildin gençleşmesi ve cilt sorunlarına bağlı deformelerin tedavi edilmesi büyük oranda başarıyla sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Yalnızca kadınlar değil erkeklerin de ihtiyaç duyduğu kaş kaldırma yöntemi göz kapaklarının hafiflemesini ve rahatlamasını sağlıyor.

Erkekler ve kadınların kaş yapıları genellikle birbirinden farklı olsa da aynı işlem birebir uygulanabiliyor. Kaş kenarlarının aşağı doğru inmesi yüze daha garip bir görüntü verebiliyor fakat kaşların doğru açı ve orantılarla kaldırılması daha canlı ve dinamik bir görüntüye bürünmenize neden olabilir. Kaşlarınızın daha yüksek formda görünmesi gözlerinizin daha belirgin ve ön palana çıkmasını sağlıyor.

Cerrahi bir operasyona gerek kalmadan çok kısa sürede kaşları saran kaş kılıfı üzerine ultrasonla ısı yayarak kaşların sıkılaşması ve daha genç ve etkili bir görüntüye sahip olabilirsiniz.