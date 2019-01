Göz şeklinize göre eyeliner nasıl çekilir?

Doğru bir eyeliner çekebilmek her kadının hayali olsa da, maalesef işler bazen istenildiği gibi gitmiyor. Kusursuz bir eyeliner çekmek istiyorsanız önce göz yapınızı iyi bilmeniz gerekiyor.

Her kadının hayalidir, tek hareketle kusursuz bir eyeliner çekmek… Ancak her zaman uzun uğraşlar ya da alınan çeşit çeşit makyaj ürünleri bir türlü istenilen simetrik ve eşit görüntünün ortaya çıkmasına yetmez. Üstelik herkesin göz yapısı, her eyeliner şekli için uygun olmadığından sonuç kötü olmaktan öte gözleri olduğundan daha düşük, dar veya uzun gösterebilir.Doğru bir eyeliner çekebilmek için bilmeniz gerekenleri Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin anlattı…

Badem gözleriniz varsa…

Eğer gözlerinizin iç pınarı dış köşesine göre daha yukarı bakıyorsa badem gözlüsünüz demektir. En şanslı form olan badem göz, birçok farklı eyeliner şeklini başarıyla sergileyebilir. İdeal göz şekli olarak kabul edilen badem gözü daha çarpıcı hale getirmek için istenirse sadece kirpik diplerine uygulanan eyeliner kontür ile günlük ama etkili bir görünüm elde edilebilir. Şık ve iddialı bir görünüm içinse iç köşeden dış köşeye doğru orta kalınlıkla bir çizgi çekebilir, daha kalkık bir görüntü için hafif bir kuyruk ekleyebilirsiniz…

Düşük gözkapaklarınız varsa…

Göz kapaklarınızın düşük olması durumunda, gözleri daha çekik ve çekici göstermek istiyorsanız, kirpik diplerinden başlayarak yukarı doğru kusursuz bir kuyruk eklemek yeterli olacaktır.

Uzun gözleriniz varsa…

Diğer bir ideal göz şekli ise uzun gözlerdir. İdeal olduğu kadar yanlış uygulamalarla düşük ve dar görünüm yaratma riski olan uzun gözler için oldukça dikkatli olmak gerekir. İnceden kalına doğru giden kuyruklu bir tasarım tercih edebilirsiniz. Bu hem çekici, hem de romantik bir görünüm kazandıracaktır.

Yakın aralıklı gözleriniz varsa…

Gözler arasındaki mesafenin kısa olması durumuna yakın aralıklı göz denir. Daha kolay ayırt edebilmek için küçük bir test yapabilirsiniz. Eğer gözlerinizin arasındaki aralık bir göz genişliğinden daha az ise yakın aralıklısınız demektir. Gözlerinizi birbirinden daha ayrık göstermek için, eyeliner çizgisi göz pınarından başlamamalı, eyeliner gözün dış köşesinde yoğunlaşmalıdır. Çizgi inceden kalına doğru gitmelidir.

Uzak aralıklı gözleriniz varsa…

Uzak mesafeli gözlere sahipseniz, yakın aralığın tam tersi olarak göz pınarlarına odaklanılmalıdır. Göz pınarlarından başlayan çizgi göz dışına çıkarılmamalı ve kuyruk tercih edilmemelidir.

Yuvarlak gözleriniz varsa…

En bilinen eyeliner tipi, yuvarlak gözlü kadınlar için idealdir. Eğer yuvarlak gözlere sahipseniz, göz pınarlarından göz bitimine doğru kalınlaşan ve bir kuyrukla eyeliner tasarımını tercih edebilirsiniz. Bu eyeliner formu gözlerinizi daha çekik ve simetrik gösterecektir.