Gözaltı maske yapımı: Gözaltı halkaları için maske tarifi…

Yaptığımız her şey neredeyse teknoloji tabanlı ve teknoloji ile hayatımızı hem kolaylaştırdık hem de zorlaştırdık. Bilgisayar, telefon ve tablet ekranları gözlerimizde hem görme sorunlarına hem de cilt sorunlarına sebep oluyor. Gözaltında oluşan morluklardan kurtulmanın yolu ise ekranda geçirdiğimiz süreyi biraz azaltarak doğal maskeler kullanımından geçiyor. İşte gözaltı halkaları için maske tarifi…

Bilgisayar ekranlarına, cep telefonlarına ve televizyona sürekli maruz kalmak bulanık görme, göz yorgunluğu ve diğer çeşitli sorunlara ne yazık ki katkıda bulunabilir. Göz hasarlarının diğer nedenleri arasında alkol ve sigara kullanımı yer alabilir. Güzellikle ilgili cilt sorunları arasında koyu halkalar, kırışıklıklar ve göz çevresinde şişlikler görülebilir. Koyu halkalar yorgun, stresli ve yaşlı görünme eğilimindedir. Genetik etmenler, güneşe fazla maruz kalma, stres, düzensiz uyku, alerji gibi nedenlerden dolayı gözaltında halkalar belirginleşebilir. Koyu renk halkalar ve gözaltındaki torbalar kendinize olan güveninizi sarsabilir. Gözlerinize yeterince dinlenmenin ve özen göstermenin yanı sıra göz çevrenizin rahatlamasını sağlayabilecek doğal yöntemlerle koyu halka görünümünden kurtulabilirsiniz. İşte ev yapımı göz altı halkaları için maske tarifi…

BADEM YAĞI

Badem yağı cilt için iyi bir nemlendiricidir. Koyu renk halkaların açılmasına ve kırışık görünümünün azalmasına yardımcı olur. Her gece bal ile birlikte uygulandığında koyu halkaları ve göz altı torbalarının oluşumunu engelleyebilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı, göz çevresindeki koyu renkli halkaları ve belirgin torbalardan kurtulmak için etkili ve faydalı bir yöntemdir. Koyu halkalardan kurtulmak için gözlerin altına birkaç damla uygulayın. Daha hızlı sonuç almak için her gün yapmanız gerekebilir.