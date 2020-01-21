Gözleri çekik gösterme tüyoları… İşte çekik gösteren göz makyajı…

Makyaj yaparken mutlaka denemek istediğiniz çekik göz makyajı ile gözlerinizin daha büyülü olacağını düşünebilirsiniz. İdeal olan badem göz şekli birçok kadının hayalidir ve özellikle düşük göz kapağına sahip kadınlar bazı operasyon ya da yüz egzersizleri ile gözlerini çekik görünüme bürünmesini için çaba harcayabilirler. Peki makyajla gözler nasıl daha çekik görünebilir? İşte gözleri çekik gösterme tüyoları…

Makyaj ile yapılan küçük dokunuşlar yüzünüzün değişmesine ve bazı kusurlarınızın gizlenmesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra makyajla gözlerinizi küçültebilir, büyütebilir ve çekik gösterebilirsiniz. Yapmanız gereken bazı makyaj hileleri, hayalini kurduğunuz görünüme kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Çekik gözler daha anlamlı bakışlara ve baktığınız yerde iz bırakmanıza neden olabilir. Peki, çekik göz makyajı tüyoları nelerdir? İşte çekik gösteren göz makyajı ve bazı ipuçları…

EYELİNER ÇEKEREK HAYALİNİ KURDUĞUNUZ ÇEKİK GÖZLER İŞTE BU KADAR KOLAY

Eyeliner yalnızca bir makyaj ürünü değil aynı zaman da gözlerinizi istediğiniz şekle sokmanız için yardımcı görevi gören adeta sihirli değnek. Kadınları güzelliğine güzellik katan ve her zaman bir tutku boyutunu alan eyeliner her kadının makyaj çantasının olmazsa olmazlarından biri. Herkes tarafından bu kadar çok tercih edilen bu ürünü kullanmayı bildiğinizde görünümünüzü mükemmel bir boyuta ulaştırmanız mümkün.

Çekik gözlü makyaj için yapmanız gereken öncelikle ince uçlu bir eyeliner'a sahip olmanızı gerekebilir. Bunun için dipliner ya da ince tırnak süslemek için kullanılan fırçaları tercih edebilirsiniz. Gözlerin dış kısmına vurgu yaparak eyeliner'ı çekmelisiniz. Kirpiklerinizi kıvırın ve maskara uygulayın ardından ikinci kat maskarayı ağırlıklı olarak dış köşelerdeki kirpiklere uygulayın.

IŞILDAYAN FARLAR İLE ÇEKİKLİĞİ ARTTIRIN

Gözlerinizin pınar kısmına aydınlatıcı veya sedefli bir far sürerek gözlerinizin daha çekik olmasını sağlayabilirsiniz. Makyajınız bittiğinde bir far fırçası ile uyguladığınız küçük ışıltılar gözlerinizin yukarı doğru ve daha büyük görünmesini sağlayabilir.