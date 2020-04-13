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Hailey Baldwin Bieber, kozmetik markasına Bieber Cosmetics adını verdi tepki çekti
Hailey Baldwin Bieber, kozmetik markasına Bieber Cosmetics adını verdi tepki çekti
Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adını açıkladı. Eşi Justin Bieber'ın soyadını kullanarak Bieber Cosmetics adını veren Hailey'e tepki yağdı...
Güzellik 13 Nisan 2020 - 12:38

Geçen yıl 10 Nisan’da Amerikan Patent ve Tradmark Ofisi’ne başvuran ve bir kozmetik markası çıkaracağını duyuran Hailey Baldwin Bieber, yeni markasının adını ‘Bieber Cosmetics’ olacağını açıkladı.

Parfüm, saç ürünleri ve kozmetik ürünlerinin olacağı yeni markasına eşinin soyadını vermesi ise sosyal medyada tepki çekti. ‘İnsanın kendi adını kullanmayıp eşinin soyadını vermesi saçmalık’ gibi yorumların yanı sıra ‘Onların ki büyük bir aşk’ diyerek marka ismine destek verenler de oldu…

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Son güncelleme: 13:07 - 13.04.2020
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