Hindistan cevizi yağı ile saç maskesi tarifi…

Hindistan cevizi yağı cilt ve saçlarda harikalar yaratan doğal bir üründür. Hoş kokusu ve kolay kullanımı ile besleyici bir yağdır. Hindistan cevizi yağı bol miktarda antioksidan içeriğinden dolayı ciltte yeni hücre oluşumunu sağlar ve kırık saçların onarılmasına yardımcı olur. İşte hindistan cevizi yağı ile yapabileceğiniz saç maskesi tarifleri...

Hindistan cevizi yağı vitamin bakımından zengin, saç derisini fazla beslemenin yanı sıra saç derisindeki fazla sebumdan kurtulmak için uygulanan en tekili yöntemlerden biridir. Kepek, kafa derinde oluşan sivilce ve iltihaplı ciltler için antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ayrıca göz alıcı bir parlaklığa ulaşmada yardımcı olan asitler içermektedir. Hindistan cevizi yağı yoğun nem içeriğinden dolayı saçlardaki kırıkların onarımı sağlar. Çevresel faktörler, hava şartları, beslenme bozuklukları, saç şekillendirici ve kimyasalların verdiği zararı önlemenin yanı sıra besler ve saçların bakımını sağlar. Hindistan cevizi yağını tek başına cilt ve saçınızda kullanabilirsiniz. İşte saçlarınıza çok iyi gelecek 2 farklı saç maskesi…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE YUMUŞACIK SAÇLAR İÇİN MASKE TARİFİ

Bir kasenin içerisine 5-6 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını koy. Saçını sarmak için bir şeyler hazırla ve saç diplerine çok sürmeden özellikle uç ve diğer bölgelere Hindistan cevizi yağın eşit bir şekilde dağıt. 30 dakika sonra saçlarını şampuanla yıka.

DÖKÜLEN SAÇLAR İÇİN HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Saçının uzunluğuna göre hindistan cevizi yağını bir kabın içerisine koy. Kısık ateşte yağın erimesini sağla. Isıtma işlemi çok kısa olmalıdır. Aksi takdirde içerisindeki bileşenler yok olabilir. Saçlarının her bölgesine eşit miktarda maskeyi dağıt. Dağıtma işlemini kolaylaştırmak için tarak kullanabilirsin. 20-25 dakika sonra saçlarını bol su ile yıka.