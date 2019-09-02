Cilt ve saç için maskeler uygularken göz çevresi için maske uygulamakta tereddüt yaşayabiliriz. Göz çevresi çok ince bir tabakaya sahip olduğundan yanlış uygulamalar göz çevresinde tahrişe sebep olabilir. Peki hücre yenileyici gözaltı maskesi nasıl yapılır?

Göz çevresi bakım yaparken es geçilmemesi gereken bir bölgedir. Göz çevremiz mor ve şiş ise yorgun ve bakımsız bir görünüm verir. Aksine aydınlık ve pürüzsüz gözaltı çevresi daha dinamik ve canlı gösterir. Göz çevresinin bakımı yapılmadığında göz makyajınız istediğiniz sonucu vermeyebilir. Yalnızca kapatıcılarla göz çevresi sorunlarının üstesinden gelemezsiniz. Aksine göz çevrenize daha çok zarar verebilir ve sürekli tazelenmesi gereken bir makyaj yapmanız gerekebilir. Göz çevresi için mutlaka iyi bir uyku başta gelmektedir. Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak yalnızca göz çevresi değil tüm cildinizin nefes almasını ve yenilenmesini sağlar. Cildinize tükettiklerinizle içeriden bakım yaparken cilt maskeleri ile dışarıdan onarım yaparak hem cildinizin hem göz çevresinin canlı ve pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz. Öyleyse hücre yenileyici gözaltı maskesi nasıl yapılır tarifleri ile bu yazımızda.

GÖZALTI HÜCRELERİNİ YENİLEYİCİ MASKE TARİFLERİ

KİVİ MASKESİ

Malzemeler;

Yarım kivi

Çay kaşığı bal

Çay kaşığı buğday yağı

Yapılışı;

Yarım kiviyi cam rendeden geçirin. İçerisine bal ve buğday yağını ekleyerek. Önceden temizlenmiş gözaltlarına sürerek 20 dakika bekletin ve maske kuruyunca ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayarak 4. Haftanın sonunda gözaltındaki değişimleri fark edeceksiniz.

NANE VE SALATALIK MASKESİ

Malzemeler;

5 adet nane yaprağı

Yarım salatalık

Yapılışı;

Nane ve salatalığı blender dan geçirerek püre haline getirin. Temiz gözaltlarınıza karışımı sürün 15 dakika bekleterek iyice nüfuz etmesini sağlayın. Ilık su ile durulayın ve daha sonra göz çevresi için kullandığınız uygun bir nemlendiriciyi sürebilirsiniz.