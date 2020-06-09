Karın germe ameliyatı ile eski formunuza kavuşun

Kadın ve erkeklerin en büyük sıkıntılarınından biri de karın bölgesindeki sarkmalar... Doğal bir şekilde ortadan kaldırılamayan bu sarkma ve çatlaklardan kurtulmak ve düz bir karna sahip olmak için, karın germe ameliyatı olmayı düşünebilirsiniz...

Karın germe ameliyatına en çok hamilelik akabinde yaşanan deformasyonlardan sonra talep olsa da karın bölgesindeki sarkma ve çatlaklar hem kadınların hem erkeklerin baş belasıdır. Karın bölgesinde beliren sarkmaları ve çatlakları doğal bir şekilde ortadan kaldırmak oldukça zordur. Karın sarkmasına problemine sahip olan kişiler çoğu zaman spor yapsalar dahi karın deformasyonundan kurtulamıyorlar. Op. Dr. Leyla Arvas düz bir karına ulaşmanın karın germe estetiği ile mümkün olduğunu söylüyor. Karın germe ameliyatında karın bölgesindeki sarkan deri vücuttan uzaklaştırılarak karnın daha düz ve fit görünmesi sağlanıyor; böylece daha dinamik hissetmek ve kolayca egzersiz yapmak daha mümkün bir hale geliyor. Quartz Poliklinik'i ziyaret ederek size en uygun karın germe teknikleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Neden Karın Germe Ameliyatı Yaptırmalıyım?

Kişilerin karın bölgesindeki bağları, aşırı kilo alıp vermekten, genetik olarak ince deriye sahip olmaktan ve egzersiz yapmamaktan dolayı incelmeye başlar. Zayıflayan bu karın bağları, öne doğru çıkık bir görünüm oluşturarak karın bölgesinde estetik olmayan bir görünüm yaratır. Aşırı kilo almaya bağlı olarak karın derisi pürüzlenir ve çatlamaya başlar ve çatlakların düzelmesi, karındaki bollaşmanın kendi kendine düzelmesi mümkün değildir. Hastalarımız, karın germe ameliyatı yaptırarak daha ince ve düz bir karına sahip olabiliyorlar.



Karın Germe Ameliyatı Kimlere Yapılır?

İnce ve kusursuz görünmek herkes için çok zordur. Doğum sonrası verilemeyen kilolar, yıllar içinde artarak daha kilolu olmanıza yol açar. Kilo alıp verme sonrasında çatlayan ve sarkan deri için tek çözüm cerrahi yöntemlerdir.

Karın germe ameliyatı, doğum planlaması yapmayan kadınlar için de en uygun operasyondur. Çünkü karın germe ameliyatından sonra tekrar doğum yaparsanız karın bölgesinde tekrar deformasyon görülmesi kaçınılmaz olacaktır. En son doğumunuzu yaptıktan sonra karın germe ameliyatı yaptırarak hayatınızı daha ince ve fit geçirmek sizin elinizde!

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tam karın germe ameliyatı tam teşekküllü bir hastanede, genel anestezi altında yapılır. Karın germe ameliyatının riskleri, her estetik ameliyatta olduğu kadardır. Op. Dr. Leyla Arvas karın germe ameliyatında kullanılan dikişlerin, alınacak olan deri miktarının ve ameliyat tekniğinin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Karın germe ameliyatı için mutlaka alanında uzman, deneyimli ve en iyi estetik ameliyat doktorlarından biriyle ilerlemelisiniz.

Tam karın germe yani abdominoplasti ameliyatı için ilk olarak sezeryan çizgisine benzeyen yatay bir kesi açılır. Kişinin göbek deliğine kadar uzanan hattaki fazla deri ve yağ dokuları temizlenerek kişinin karnındaki deformasyon en aza indirilir. Tam karın germe ameliyatında yukarıdaki karın derisi, aşağı doğru çekilerek dikey bir hat çizgisinde dikiş atılır. Son olarak göbek deliği tekrar tasarlanarak ameliyat tamamlanır.

Tam karın germe ameliyatında karın içinde biriken kan ve diğer sıvıları toplaması için diren takıyoruz. Genellikle doğum sonrası yapılan karın germe ameliyatları için iki drenaj tüpü yeterli oluyor. Uygun şartlar oluştuğunda ameliyattan 5 gün sonra drenler çıkartılır.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Etmeliyim?

Karın germe ameliyatı yaptıranlar 2 gün hastanede kalıyorlar. Üçüncü gün eve gidebilirsiniz. İlk hafta kontrole gittiğinizde eğer doktorunuz uygun görürse drenaj tüpleri çıkartılır. Ameliyat dikişlerini korumak için ilk banyonuzu ameliyattan sonraki 7.gün yapmalısınız.

Karın germe estetiğinden ideal sonuç almak için doktorunuzun önerdiği korseyi 4-6 hafta boyunca düzenli olarak takmalısınız. Bu süreçte öksürme, hapşırma gibi eylemler sizi biraz rahatsız edebilir. İkinci aydan itibaren çok daha rahat hissedeceksiniz. Ameliyat ödemlerinin geçmesiyle birlikte ince ve fit vücudunuz ortaya çıkacak. Karın germe önce sonra fotoğraflara baktığınızda ameliyatın etkilerini çok daha net göreceksiniz.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları Nelerdir?

Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Bu nedenle 0212 241 46 24 no'lu telefondan Quartz Poliklinik'i arayarak Karın Germe Ameliyatı fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.