Kaş ve kirpik nasıl siyahlaştırılır?

Kaş ve kirpiklerin şeklinin yanı sıra renkleri de bir hayli önemlidir. Açık renk tonlarındaki kaş ve kirpikler görünümünüzü daha silik ve etkisiz kılar. İşte kaşlarınızı koyulaştırırken işinize yarayacak ipuçları...

Saça uygulanan boyama işlemlerinden sonra kaş ve kirpiklerin renginde uyumsuzluk görülür ve estetik açıdan hoş görünmezler. Bu sorunu ortadan kaldırmak kaş ve kirpik renginizi koyulaştırmak için yüzünüz ve saçlarınızın rengine uygun bir boyama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

KAŞ VE KİRPİKLERİNİZ İÇİN BİTKİSEL BOYAMA İŞLEMİ

Kaş ve kirpiklere uygulanan boyama işlemi yüzünüzü daha etkili ve canlı kılar. Bunun yanı sıra hayalini kurduğunuz bakımlı ve çarpıcı görünmek işten bile değildir. Saç, kaş ve kirpik boyaları içerisindeki yoğun kimyasallardan dolayı deriyle temas etmesi sonucu kaş, kirpik ve saç köklerine zarar verebilir. Düzenli olarak saç, kaş ve kirpik boyalarını kullananların kıl köklerinde zayıflama ve dökülme problemleri ile karşılaşılabilir. Bu nedenle özellikle kaş ve kirpikleriniz için kullanacağınız boyaların bitkisel boyalar olmasına özen göstermeniz gerekir. İster evinizde ister güzellik salonunda güvenilir markların bitkisel boyalarından kullanarak kaş ve kirpiklerinizi sağlığınızı koruyabilirsiniz.

KAŞ BOYAMA İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?

Kaşlarınızı boyarken ilk olarak sabitleyici solüsyon ile sabitlenir ve çevresi bir koruyucu krem yardımı ile temizlenir. Ardından bitkisel boya kaş tarağı ile kaşlarınıza sürülerek 10-15 dakika bekletilir. Islak bir pamuk ile temizlenerek daha dolgun ve koyu renge kavuşurlar.

KİRPİKLER NASIL BOYANIR?

Bitkisel kaş ve kirpik boyaları ile kirpikler içinde aynı işlem uygulanır. Koruyucu kremle temizlenen kirpiklerin ardından koruyucu pedler gözün altına yerleştirilerek solüsyon ile sabitlenen kirpiklerin alt ve üst kısmı boyanarak 10-15 dakika bekletilir. Aynı şekilde ıslak pamuk ile kirpikler temizlenir. Kaş ve kirpiklerinizin rengini koyulaştırmak ya da daha belirgin bir siyah elde etmek için bitkisel boyaları tercih etmenizde fayda vardır. Bunu doğal yollarla yapmanız mümkün olsa da kalıcılığı çok kısa sürer ve her hafta tekrarlamanız gerekir. Aynı zamanda göz sağlığınızı korumak için kullandığınız saç boyaları ile kaş ve kirpiklerinizi boyamaktan mutlaka kaçınmalısınız.