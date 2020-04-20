Kistik akne nedir? Kistik akne neden oluşur?

Kistik akne ciddi bir akne türüdür. Kistler cildin derinliklerinde oluşarak meydana gelirler. Gözeneklere sıkışan bakteri, yağ ve kuru cilt hücrelerinin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Genellikle alın, çene altı ve burun üzerinde ortaya çıkar ve ağrılı bir sivilce türüdür. İşte kistik akne ile ilgili bilmeniz gerekenler; nedir, neden oluşur?

Kistik akne ciltte oldukça belirgin ve normal akneden daha tehlikeli bir cilt sorunudur. Sivilce ve akne problemleri arasında en çok acı veren ve sancı yapan bu akneler cilt tabakasının en derinlerinde yer alır ve özellikle ergenlik çağındaki gençlerde yaygın olarak görülen cilt sorunlarından biridir. Diğer akne türlerine göre tedavi edilmesi zor olan bu akneler için doğal tedavi yöntemlerden yanıt alamayanlar dermotoloğun reçete ettiği kremlerle kistik akne problemini ortadan kaldırabilirler. Kistik aknelere elle müdahale etmekten kesinlikle kaçınmanız gerekir bu akneler yüzde görüldüğü gibi boyun, sırt ve kollarda da görülebilir hatta kulak arkasında ve omuzlarda bile gelişebilirler.

Kistik aknelerin görünümleri ise şöyledir;

-İrin dolu kist

-Kırmızılık

-Büyük beyaz yumru

-Temas edildiğinde oldukça acı verici olurlar.

KİSTİK AKNE NEDEN OLUŞUR?

Kistik akneye neden olan bazı faktörler bulunur. İşte onlardan bazıları…

-Genetik etmenler

-Aşırı derecede nem ve terleme

-Kimyasallar ve bazı ilaçlar (kortikosteroidler, fenitoin, lityum. İzoniazid) aknenin daha da kötüye gitmesine neden olur.

-Ergenlikte adrojen hormonunun artması kistik akne nedenlerindendir. Hormonlardaki bu artış ciltteki gözenek ve sivilcelerin tıkanmasına neden olabilir.

-Kadınlarda adet dönemi, hamilelik, menopoz gibi nedenlerde kistik aknenin gelişme nedenlerindendir.

-Polikistik over sendromu ve hormonal değişimler