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Akne oluşumunu engellemek için neler yapılmalı?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Soytürk Aşık, akne oluşumunu önlemek için yapılabilecekleri anlattı.

14:27 -
Haberler Sağlık

Akne, yağlı cilde sahip kişilerin en sık karşılaştıkları cilt problemidir. Tabii ki akneden korunmak da mümkündür. Akne sorununa yönelik nemlendiriciler, güneş koruyucuları ve temizleyiciler kullanılmalıdır.

Güneş
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