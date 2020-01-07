Akne oluşumunu engellemek için neler yapılmalı?

Akne, yağlı cilde sahip kişilerin en sık karşılaştıkları cilt problemidir. Tabii ki akneden korunmak da mümkündür. Akne sorununa yönelik nemlendiriciler, güneş koruyucuları ve temizleyiciler kullanılmalıdır.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/akne-olusumunu-engellemek-icin-neler-yapilmali-5553765","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/akne-olusumunu-engellemek-icin-neler-yapilmali-5553765","pageType":"yazi","pageIdentifier":5553765,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"saglik","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Akne oluu015fumunu engellemek iu00e7in neler yapu0131lmalu0131?"});aip('newsArticle', {"identifier":5553765,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/akne-olusumunu-engellemek-icin-neler-yapilmali-5553765/","headline":"Akne oluu015fumunu engellemek iu00e7in neler yapu0131lmalu0131?","articleBody":"","articleSection":"saglik","keywords":"["G\\u00fcne\\u015f"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/01/07/iecrop/akne-shutter_16_9_1578396433.jpg","author":"eakgul","dateCreated":1578396447,"datePublished":1578396447,"dateModified":1578396447,"info":"{"seo_news":"false"}"});