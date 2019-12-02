Kol sarkmasını engelleyen egzersizler neler?

Kol sarkmaları kişinin yaşamını olumsuz etkiler. Genellikle kişilerin üst kollarında aşırı yağ ve düşük kas tonusu vardır ve sallanma ve sarkmalar meydana gelebilir. Egzersizlerle bu sarkmalara meydan okunabilir. Peki, kol sarkmasını engelleyen egzersizler nelerdir?

Yarası kanadı olarak da adlandırılan sarkık kollar çok aşırı kilo alıp verenlerde daha sık rastlanan durumlardan biridir. Üst koldaki ana kaslar triceps ve pazıdır. Pazı kolun ön kısmında, triceps ise arkada bulunur. Tricepsler genellikle zayıf yapıya sahip olabilir çünkü vücut doğrudan taşıma ve kaldırmada kullanmaz. Trisepslerin güçlendirilmesi, oluşan yarasa kanatlarının görünümünü azaltabilir. Bununla birlikte, kalıcı bir fark yaratmak için, bir kişinin egzersiz rutininde ve diyetinde daha geniş değişiklikler yapması gerekebilir. İşte kol sarkması sorunu yaşayanların işine yarayacak egzersizler…

KOL SARKMASI NEDEN OLUR?

Vücut yaşlandıkça kas tonusu azalır, ancak birçok egzersiz bu tonu geri getirmeye yardımcı olabilir. Hedeflenen egzersizler bu alandaki ağırlığı azaltmayı sağlayabilir.

TRİCEPS DİPS

Evde kollarınızı bir sandalyeye veya koltuğa yerleştirin ve altlarına bir tabura koyarak ayaklarınızı yükseltin.

ADIMLAR

1.Bir sandalye veya banka sarılıp kollarınızı arkaya alarak başlangıç pozisyonunu alın.

2.Başlangıç konumundan yavaşça kendinizi aşağıya indirin. Dik bir şekilde dirseğinizi yanlara yakın tutun.

3.Vücudunuzu sadece triceps ile alçaltmaya konsantre olun. Dirseklerinizin 90 derecelik bir açıda olduğundan emin olun.

4.Böylelikle sadece triceps kullanarak vücudunuzu geri itin ve tekrar edin.

ŞINAV

Şınav çekerek kol kaslarınızı sıkılaştırabilir ve sarkmaları ortadan kaldırabilirsiniz.

ADIMLAR

1.Ellerinizi avuç içi aşağıya bakacak şekilde, omuz genişliğinde, kollarınızı hafifçe bükerek yerleştirin. Ayaklarını birbirine yakın tut. Ellerinizdeki ve ayak parmağınızdaki ağırlığı destekleyin.

2.Göğüs neredeyse yere değene kadar kendini alçalt ve nefes al

3.Nefes verin ve vücudunuzu ilk konumu geri getirin.

4.Kendini yukarı kaldır ve tekrarla.