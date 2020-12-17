Son zamanlarda özellikle kadınlar arasında talep gören kollajen kullanımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu bilgiler verdi.

Kollajen nedir? Kaç tip kollajen var?

Kollajen cildin ve bağ dokularının ana bileşenidir. Tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapısal bir proteindir. Vücudun farklı bölgelerinde onlarca farklı tipte kollajen bulunur. Kıkırdak ve bağ dokularda tip 2 kollajen hakimken, ciltte en fazla miktarda bulunan kollajen, Tip 1 kollajendir ve cildin gücünü, esnekliğini ve su tutma kapasitesini etkileyen önemli faktördür.

Kollajenin faydaları neler?

Cildimiz bizi dış çevreden koruyan bir kalkan gibidir ve güneş ışığı, soğuk hava, hava kirliliği gibi oksidatif hasara neden olacak tehditlerden korur. Çevresel hasarlarla ve yaşla birlikte ciltteki kollajen miktarı azalır ve cilt daha kuru, esnek olmayan, matlık ve kırışıklıkların oluşmaya başladığı bir sürece girer. Bu nedenle eksilen Tip 1 kollajeni yerine koymak önemlidir. Cilt, yapısındaki nemi ve esnekliğini koruyabildiği sürece sağlıklıdır.

Tip 1 kollajen kullanımındaki temel amaç yalnızca estetik fayda değil, aynı zamanda sağlıklı bir cilde sahip olmaktır.

Yapılan çalışmalar, düzenli kollajen kullanımının yalnızca ciltte değil, vücudun birçok bölgesinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bağışıklık sistemini destekleyen bir takviye olduğu bilinmektedir.

Hangi yaş grubuna öneriliyor?

Özellikle 20'li yaşlardan itibaren, çevresel etkilere uzun süre maruziyet sonucu ciltte yapı değişiklikleri ve kollajen kaybı başlar. Cilt altı doku kaybı nedeni ile cildin yüzeyinde görünür değişiklikler olur. Bu nedenle 20'li yaşlardan itibaren kollajen kullanımı gerekebilir. Yaş ilerledikçe ihtiyaç artacaktır. Özellikle 40 yaş üzerinde cilt hasarı belirginleşmeye başladığında daha yüksek dozlar ve daha uzun kullanımlara ihtiyaç olabilir.

Sadece kadınlar mı kullanmalı?

Kollajen kaybı herkeste görülebilen ve olumsuz çevresel şartlar ve yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğundan, kollajen takviyesi kullanımı hem kadınlar hem de erkekler için önerilebilir. Cildimiz vücudumuzdaki en büyük ve geniş organıdır. Sağlığı ve normal fonksiyonlarının devamlılığı herkes için önemlidir. Bu nedenle doğal, kaliteli ve güvenilir takviyelerle desteklenmesi, diğer organlarımızı ve vücut fonksiyonlarımızı desteklemek kadar dikkate alınmalıdır.

Kollajen ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kullanılan ürünün sağladığı günlük kollajen miktarı ilk değerlendirilmesi gereken konudur. Fayda görülebilmesi için en az 2000 mg/gün kollajen alınmalıdır.

Kollajen cildimizde elastin denilen ve cildin gerilme gücünü destekleyen oligopeptitlerle bir arada bulunur. Kullanılan ürünün kollajen elastin kompleksi olarak bu doğal yapıda ve cilde uyumlu olması önemlidir.

Kollajen kaynağı olarak, balık kaynaklı kollajenler daha fazla Tip 1 kollajen içerdiğinden cilt desteği olarak balık kaynaklı kollajenlerin kullanılması tavsiye edilir. Kollajen hidrolize edilerek peptitlerine parçalanır ve bu şekilde emilerek dokuya ulaşır. Bu nedenle bu peptidler ne kadar küçük olursa o kadar etkili olur. 3000 Daltonun altı, sınır olarak belirlenebilir. Balık kollajeni peptidleri sığır kollajenine göre çok daha küçüktür, bu da balık kollajeni tercih etmek için diğer önemli bir nedendir.

Kollajen, antioksidan kaynaklarla daha etkili hale gelir. Bu nedenle C vitamini, bitkisel antioksidanlar ve diğer vitaminler ve minerallerle desteklenmiş ürünler etkiyi artıracaktır.

Hyaluronik asitle desteklenmiş bir kollajen, su tutma kapasitesini çok daha fazla artıracağından hızlı bir etki ortaya çıkaracaktır.

Kollajenin net etkisinin görülebilmesi için 2 ay gibi bir süre düzenli kullanılması önerilir.

Yalnızca kollajen değil, tüm gıda takviyelerinin kullanımında, mutlaka ürün içerikleri ve ürün kalitesi iyice değerlendirilmeli, üretici firma incelenmelidir. Özel durumlarda, mutlaka uzman sağlık profesyonellerine danışılarak kullanılmalıdır.