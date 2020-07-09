Kuru bir cilt tipine sahipseniz cildinizin nem ihtiyacını giderecek ürünleri kullanarak cildinizi nemlendirebilir ve kurulukla mücadelenin yanı sıra cildinizde oluşabilecek ince çizgilerin oluşumlarını engelleyebilirsiniz. Birçok insanın sahip olduğu yaygın bir cilt tipi olan kuru cilde uygun peeling ve maskeler ile cildinizi nemlendirebilir, canlandırabilir ve kuruluğun verdiği rahatsızlıkları giderebilirsiniz. İşte kuru ciltlere özel peeling ve maske tarifleri…

Peeling uygulaması cildinizin üst tabakasındaki ölü derileri cildinizden arındırır ve uygulayacağınız maskelerin cildinize daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Böylelikle uyguladığınız maskelerden daha iyi yanıtlar alabilirsiniz. Ancak her peeling ve maske uygulaması her cilt tipi için uygun değildir ve özellikle kuru bir cilde sahipseniz cildinizi iyileştirmek için nem desteği uygulamanız gerekebilir. Aksi takdirde yanlış ürünler ve uygulamalarla cildinizde kuruluk, pul pul dökülme ve çatlama şikayetleri daha çok artabilir.

Kuru cildiniz için birçok kozmetik tedavi yöntemleri olsa da uzun süre kullanımda ciltte yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle doğal ürünler kullanarak cilt sağlığınızı koruyabilir ve etkili bakım uygulamaları ile cildinizi tedavi edebilirsiniz. Peki kuru ciltlere özel peeling ve maske tarifleri nelerdir? Kuru ciltlerde hangi doğal ürünler kullanılabilir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

KURU CİLTLER İÇİN ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI PEELİNGİ

Şeker cildinizdeki siyah nokta oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Zeytinyağı ise cildinizi neme doyurur ve dokuları onarır. Bu sayede cildiniz ölü derilerden arınırken, nemlenir, canlanır ve kuruluk sorunu ortadan kalkar.

MALZEMELER

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 çorba kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI

Şeker ve zeytinyağını bir kabın içine alın. Ardından 1 dakika kadar iyice karıştırın. Cildinize dairesel hareketlerle uygulayın ve son olarak ılık su ile durulayın. Yüzünüzde ve vücudunuzda uygulayabilirsiniz.

SODA VE TÜRK KAHVESİ PEELİNGİ

MALZEMELER

1 çorba kaşığı Türk kahvesi

Birkaç damla soda

HAZIRLANIŞI

1 çorba kaşığı Türk kahvesini bir kabın içerisine alın içerisine biraz soda damlatarak macun kıvamı almasını sağlayın. Dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın ve cildinizi ılık su ile durulayın.

KURU CİLTLER İÇİN AVOKADO, E VİTAMİNİ VE BADEM YAĞI MASKESİ

Kuru ciltlerin tedavisinde avokado nemlendirici özelliği ile mükemmel bir meyvedir. İçeriğindeki folik asit, vitamin ve yağlar sayesinde cildi nemlendirir ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

MALZEMELER

1 avokado

1 E vitamini kapsülü

5 damla badem yağı

HAZIRLANIŞI

Avokadoyu bir pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin. Badem yağı ve E vitaminin içerisindeki tozu ilave ederek tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun ve son olarak ılık su ile durulayın. Bu maskeyi hafta da bir kere uygulayabilirsiniz.