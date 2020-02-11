Cilt soyucu peeling tarifleri… Cildi yenileyen peeling yapımı…

Peeling cildin canlılığını arttırmaya yardımcı, cildi ölü derilerden arındıran ve cilt sorunlarını gidermek için cildin pul pul dökülmesini sağlayan bir işlemdir. Bu sayede cilt daha pürüzsüz ve lekelerden kolaylıkla arındırılabilir hale gelebilir. İşte cilt soyucu peeling tarifleri...

Çevresel faktörler, kozmetik ürünler ve zararlı güneş ışınları cildin üst tabakasına zarar verebilir. Bu gibi durumlarda istenmeyen cilt lekeleri, erkenden beliren yaşlılık izleri, sivilce, siyah nokta gibi bazı cilt sorunları meydana gelebilir. Cildinizi korumak her zaman daha genç ve canlı görünmenize sebep olur. İyi bir cildin anahtarı elbette sağlıklı beslenmek sonrasında düzenli olarak cilt bakımı yani maske ve peeling yapmaktan geçer. Cildinizi koruma altına alarak cildinizdeki sorunları ortadan kaldırmak için peeling harika bir yoldur. İyi temizlenmeyen ciltte oluşan ölü deriler cildinizin nefes almasının engeller ve cildinizin sağlıksız ve bakımsız görünmesine neden olabilir. Banyo esnasında keselenmek ve vücudunuza zaman ayırmak size nasıl iyi geliyor ve cildinizin tertemiz, sağlıklı görünmesini bu şekilde sağlıyorsanız cilt peeling'i de aynı görevi görüyor. Özellikle herkesin gözlerinin üzerinde olduğu yüzünüzün sağlıklı görünmesi için bakım rutininize mutlaka peeling eklemeniz gerekir.

NEDEN PEELİNG YAPILMALI?

Peeling ile hedeflenen amaç cildin üst tabakasının soyulması ve pul pul dökülmesidir. Böylelikle derideki hücreler yenilenir. Deri ölü derilerden arındırılarak alttan yeni derinin gelmesi sağlanır. Üst cilt soyularak problemli, hasar gören tabaka soyulur ve alta tabakada yeni ve sağlıklı tabaka ortaya çıkar. Peeling yaparak daha canlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmanız mümkün. İşte evde cildinizin pürüzleşmesini sağlayan peeling tarifi…

ŞEKER VE ZEYTİNYAĞI

En çok uygulanan tariflerden biri olan şeker ve zeytinyağı peeling'i hem oldukça etkili hem de zahmetsiz bir uygulama. Bir tatlı kaşığı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın ve ovarak cildinize sürün. 15-20 dakika sonra cildinizi durulayın.