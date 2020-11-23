Lazer epilasyon çeşitleri nelerdir, en etkili olanı hangisi?

Güzellik Danışmanı Şehnaz Askeroğlu lazer epilasyon hakkında merak edilenleri anlattı:

Kılı oluşturan kök hücrelere hasar veren lazer epilasyon, cildin tüylerden kurtulmasını sağlamaktadır. Bunu sağlamak için pek çok lazer epilasyon çeşitleri bulunuyor ve lazer epilasyon çeşitleri ışınların dalga boyuna göre sınıflandırılıyor. En iyi veya en hızlı lazer epilasyon gibi bir yöntem bulunmamaktadır. Önemli olan kişiye uygun yöntemin uygulanmasıdır. Cilt ve kıl rengine göre hangi lazer epilasyon çeşidinin tercih edileceğine karar verilmektedir. Lazer epilasyon estetik bir uygulama değildir ve cilt tedavisi olarak adlandırılır. Kesinlikle uzman hekim veya bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları oluşabilmektedir.