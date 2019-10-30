Limonlu sivilce maskesi nasıl yapılır? Etkili sivilce maskesi tarifi…

Limon C vitamini açısından oldukça zengindir ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Limon yalnızca yiyecek ve içeceklerde değil aynı zamanda cilt maskelerinin de olmazsa olmazıdır. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için mükemmel olan limon, cildin pürüzsüz ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Peki, limonlu sivilce maskesi nasıl yapılır? İşte etkili sivilce maskesi tarifi…

Özellikle sivilceye yatkın ciltler için limon temizleyici özelliğe sahiptir. Bakterilerin ve aknelerin oluşumunu yok etmeye yardımcı olabilir. Limon tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirir, sindirimi kolaylaştır, yorgunluğa iyi gelir ve diş eti problemlerine karşı savaş açar ayrıca bal ile birlikte mükemmel bir cilt maskesi elde edilebilir. İşte etkili civilce maskesi tarif ve limon ile balın cilde faydaları…

LİMON VE BAL MASKESİNİN CİLDE ETKİLERİ

1.Nazik bir temizleyicidir ve sivilceleri kurutur.

2.Akneleri temizler.

3.Gözenekler büyüklüğünü miniminize eder.

4.Cildin yatıştırır, pürüzleştirir ve kızarıkları azaltır.

5.Cilt kuruluğunu yok eder. Bal ise iyi bir nemlendirici görevi görür.

6.Cildi aydınlatır.

7.Cilt tonunu eşitler. Güneş lekesi ve akne izlerinin görünümünü azaltır.

8.Bal antiseptik özelliğinden dolayı bakterileri yok eder.

LİMON VE BAL MASKESİ NASIL YAPILIR? ETKİLİ SİVİLCE MASKESİ TARİFİ…

Malzemeler;

1/2 limon

2 tatlı kaşığı bal

Yapılışı;



½ limon suyunu temiz bir kabın içerisine koyun. 2 tatlı kaşığı balı içine ilave edin. Temiz cildinize bu maskeyi uygulayın. Ortalama 20 dakika kadar cildinizde bekletin. Ardından soğuk su ile cildinizi temizleyin.

Limon ve bal maskesi gözeneklerin kapanmasına yardımcı olur. Bu maskeyi sabah veya akşam cildinize uygulayabilirsiniz. Cildiniz kuruduktan sonra cildinize nemlendirici uygulayın. İyi bir sonuç almak için düzenli olarak uygulayın.