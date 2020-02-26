Nefes egzersizi başta rahatlatıcı etkisiyle vücuttaki stresi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Derin bir nefes alındığında beyine sakinleştirici ve rahatlatıcı sinyaller gönderilir. Beyin tarafından alınan bu mesaj direk olarak vücuda gider. Peki, nefes egzersizleri nelerdir, nasıl yapılır?

Yaşamak için ihtiyacımız olan oksijenin nefes egzersizleri ile doğrudan alınması sağlanabilir. Peki nefes egzersizleri nelerdir? İşte rahatlamanın en sağlıklı ve kolay yollarından biri olan nefes egzersizleri ve bazı ipuçları…

NEFES EGZERSİZLERİNE BAŞLAMADAN BU İPUÇLARINI DİKKATE ALIN

– Nefes egzersizlerini yapmak için doğru bir alan seçin. Koltukta otururken, yatağınızda veya evinizin salonunda bir köşede olabilir.

– Kendini rahat bırak ve asla zorlama.

– Günde 1-2 kez yapmaya özen gösterin.

– Giysilerinizin rahat olmasına dikkat edin.

– Nefes egzersizleri genellikle birkaç dakika sürebilir. Zamanınız olduğunda bunu 10 dakikaya çıkararak daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.

DERİN NEFES EGZERSİZİ

Genellikle insanlar kısa nefesler alır. Bu daha endişeli ve enerjinizin yok olmasını sağlayabilir. Derin nefes tekniği ile karnınıza daha büyük nefesler almayı öğrenebilirsiniz.

1.Başının ve ayağının altına bir yastık alarak sırt üstü uzanabilir ya da sandalyenin arkasına başınız ve sırtınızı yaslayarak oturabilirsiniz.

2.Burnundan nefes al ve karnının aldığın nefesle dolmasına izin ver.

3.Bir elini karnına bir elini göğsüne yerleştir.

4.Nefes aldığınız zaman karnınızın yükseldiğini hissedin. Nefes verirken karnınızın daha düşük olduğunu hissedin. Karnınızdaki el mutlaka göğsünüzden daha fazla hareket etmelidir.

5.3 kere daha derin nefes alarak her nefes aldığınızda karnınıza daha derin nefes vermeye çalışın.

EŞİT ZAMANLI NEFES EGZERSİZİ

Bu nefes egzersizi sayesinde ne kadar süre nefes aldığınızı ve ne kadar süre nefes alacağınızla eşleştirebileceksiniz.

1.Bir sandalyeye veya yere rahat bir biçimde oturun.

2.Burnunuzdan derin bir nefes alın ve nefes verirken beşe kadar sayın.

3.Burnunuzdan beşe kadar nefes alın.

4.Birkaç kez tekrarlayın.

5.Kendinizi rahatlamış hissettiğinizde nefes egzersizini arttırabilirsiniz.