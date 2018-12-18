Meghan Markle, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve daha pek çok ünlü isimle çalışan makyaj sanatçısı Oribe Canales hayatını kaybetti...

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Ünlü makyöz Oribe Canales geçtiğimiz pazar günü 62 yaşında Manhattan’da hayatını kaybetti. Ünlü kuaför geçen ay kanser tedavisi için New York’a gitti. Daha sonra hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliğiyle karşılaştı.

1980’lerin sonları, 90’ların başında, Oribe olarak tanınan Canales, yani ünlü OR-bay, şimdiye kadar pek çok süpermodelle çalışı. Hepsinin çekimlerinde saç ve makyajlarını yapan Oribe’nin ardından Cindy Crawford, Doutzen Krouse, Heidi Klum gibi isimler taziye mesajı yayınladı…

