Patates maskesi tarifleri… Cildi beyazlatan patates maskesi nasıl yapılır?

Tüm kadınlar cildinin canlı ve pürüzsüz olmasını ister fakat çevresel faktörler, beslenme tarzı, yaşlılık etkileri cildimizin daha solgun ve sağlıksız görünmesine yol açar. Cildiniz için pratik ve etkili maske tarifi arıyorsanız patates maskesi tam size göre. Üstelik patates maskesi zamanla kararan cilt rengini beyazlatmanıza da yardımcı olur. İşte patates maskesi tarifi...

Sofralarımızda eksik etmediğimiz patatesi sevmeyenimiz yoktur. Peki bunun ciltte harikalar yarattığını duymuş muydunuz? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre çiğ patates cilt lekelerinden tutun da sivilce problemine kadar pek çok sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Patates içerdiği vitamin ve minerallerden zengin A,C,K, B6 vitaminlerini de içerisinde barındırıyor. Son yıllarda çok popüler olan patates maskeleri aynı zamanda cilt beyazlatmada ve hamilelik lekelerini ortadan kaldırabiliyor. Patates gözaltı morluklarında etkili sonuçlar verebiliyor. Cildi nemlendirme özelliği olan patates suyu antibakteriyel özelliğinden dolayı sivilce izlerinden ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olmaktadır. Güzelliğine önem veren kadınların denemesi gereken patates maskesi çeşitli cilt sorunlarını hafifletmede büyük katkı sağlamaktadır. Cildi porselen bir görünüme kavuşturduğu bilinen patates maskesinin cilde ne tür faydaları var sıralamak gerekirse;

-Düzenli kullanılan patates maskesi cildin kusurlarını ortadan kaldırırken ciltteki lekelerin ciddi derecede azalmasına yardımcı olmaktadır.

-Cildin arınmasını ve nem kazanmasını sağlayan patates maskesi kuru ve hassas ciltlerin bakımında hem pratik hem de etkili sonuçlar yaratabiliyor.

-Patates suyu cildin sıkılaşmasını ve daha genç ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlamaktadır.

-Cildin ışıl ışıl olmasını ve cilt renginin bütünlüğünü sağlayarak cilde derinlemesine nüfuz ederek bakım ve onarımını sağlamaktadır.

PATATES MASKESİ TARİFLERİ

GÖZ ÇEVRESİ VE CİLT LEKELERİ İÇİN PATATES MASKESİ

Malzemeler;

Bir tane küçük boy patates

5-6 yaprak taze nane

Yapılışı;

Patates temizlenip doğrandıktan sonra blender'a alın içine nane yapraklarını ilave ederek püre haline getirin. Sırt üstü uzanıp göz çevrenize uygulayarak 15 dakika bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Bu karışımı buzlukta ortalama 5-10 dakika bekletirseniz bu sayede soğuk etkisi ile göz çevresindeki şişliklerin kaybolmasını sağlayabilirsiniz.



CİLDİN PÜRÜZSÜZ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞMASINI SAĞLAYAN PATATES MASKESİ

Malzemeler;

-1 adet patates

-Rende

Yapılışı;

Patatesleri temizledikten sonra rende ile rendeleyin. Çıkan suyunu cildinize sürerek cildinizde kurumasını bekleyin ardından ılık su ile bolca durulayın. Bu maskesinin posasını da burun ve göz bölgesine yapıştırarak göz ve burun çevresi için ekstra bir bakım sağlamış olacaksınız.