Makyaj yaparken aslında pürüzsüz bir görünüm kazanmak için uğraşırız. Bunun içinse bilinenin aksine abartılı makyaj yapmaya asla gerek yoktur. Pürüzsüz bir makyaj deneyimi yaşamak istiyorsanız ilk koşulunuz kullandığınız fondötenin iyi bir görünüm vermesi olabilir. Peki, pürüzsüz makyaj teknikleri nasıl uygulanır?

Makyaj her zaman kusurları kapatmaz. Öyle ki bazı fondötenler ciltte kuru bir görünüme sebep olur ve günün sonunda pul pul dökülebilir. Bu da ciltte renk değişimlerine sebep olabilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak için öncelikle kapatıcı gücü yüksek ama cildi çok fazla yormayan bir fondöten kullanmak gerekir. Pürüzsüz bir makyaj uygulaması için öncelikle pürüzsüz bir cilde sahip olmanız gerekir. Sivilce ve siyah noktalarla dolu bir cildi makyajla pürüzsüz bir hale getirmek çok uğraş gerektirir. Bakımlı bir cilde hafif bir makyaj uygulayarak porselen gibi bir cilde sahip olabilirsiniz. İşte pürüzsüz makyaj teknikleri…

PÜRÜZSÜZ MAKYAJ TEKNİKLERİ

MAKYAJ ÖNCESİ CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Pürüzsüz bir makyaj uygulamasının en önemli püf noktası bakımlı bir cilt. Öncelikle cildine bir tonik uygulayarak uygun bir yüz nemlendiricisi kullanabilirsin. Bu küçük püf nokta makyaj öncesi cildinizde kalkan görevi görerek cildinizin makyajdan korunmasına neden olur. Tonik ile ciltteki yağ ve kir arındırırken sonrasında kullanılan nemlendirici pürüzsüz bir ten makyajı için cildinize ön hazırlık sağlayacaktır. Kullanılan nemlendiricin cilt tarafından hemen emilen yapıda olması makyaj sonrası cildinizde fazla yağlı bir görünüm olmasını engeller.

ETKİLİ BİR FONDÖTEN

Ten makyajınızın temel taşı fondötendir. Bu nedenle pürüzsüz bir ten makyajı için öncelikle iyi bir fondöten seçmeniz gerekebilir. Cilt tonunuza uygun bir fondöteni cildinize eşit miktarda sürerek pürüzsüz bir ten makyajı elde edebilirsiniz. Cildinize makyaj uygularken bunu evinizin veya ofisinizin bir köşesinde değil ışık alan bir alanda yapmalısınız çünkü dışarıya çıktığınızda yüzünüzde eğer bir makyaj görünümü olabilir. Tıpkı fondöten seçimi yaparken de fondöteni gün ışığı alan bir yerde denemelisiniz. Fondötenin cilt renginize uygun olması önemlidir. Aksi takdirde yüzünüz ve boyun kısmınız birbirinden farklı renklerde görülebilir. Bu görünüm doğallıktan uzak ve yapay bir görünüm verebilir.