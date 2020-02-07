Selena Gomez kozmetik markası çıkardı, sosyal medyada uyanıklık yaptı

Selena Gomez'in, geçen ağustos ayında ortaya atılan 'Güzellik dünyasına adım atacak. Kozmetik markası çıkaracak' iddiası doğrulandı. Yakında piyasaya çıkacak olan yeni markasının lansmanını yapacak olan Gomez'in uyanık biri olduğu da ortaya çıktı. Zira kozmetik markası adına açtığı hesap, zaten 800 bin takipçili başka bir hesaptı...

Rihanna, Lady Gaga, Victoria Beckham ve Ariana Grande gibi isimlerden sonra, Gomez de güzellik dünyasına adım attı ve yakında kozmetik markasını piyasaya çıkaracak. ‘Rare Beauty’ adını verdiği markasında parfümler, kozmetikler, cilt bakım ürünleri, saç bakımı, sabunlar, nemlendiriciler ve özel yağların olacağı konuşuluyor.

“Nadir olmak, kendinle barışık olmakla ilgilidir. Mükemmel olmaya çalışmayı bıraktım. Sadece kendim olmak istiyorum. Güzellik markasından daha fazlası olabileceğini düşünüyorum. Hepimizin kendimizi diğerleriyle kıyaslamayı bırakıp sadece kendi benzersizliğimizi kucaklamaya başlamasını istiyorum” diyen Gomez’in yeni koleksiyonu yaz başında piyasada olacak.

Gelelim Selena’nın uyanıklığına… Gomez’in, Rare Beauty Instagram hesabının tanıtımını yapmasıyla, hesabın bir anda 1 milyon takipçiye ulaştığı görüldü ve bu bizzat kendi fanlarının dikkatini çekti. Meğer Selena, daha önce Revival turunun, 800 bin takipçili resmi Instagram hesabını, Rare Beauty’e çevirmiş. Dolayısıyla aslında 1 milyon değil, 200 bin kişi kozmetik markasını takip ediyor…