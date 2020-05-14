Görünümünüze en iyi etkiyi sağlayan, hiç geçmeyen güzellik trendlerinden biri de güçlü ve cesur kaşlardır. Seyrek kaşlar nasıl çoğalır? Kaş boşlukları nasıl çıkar? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

İyi bir kaşın yüzünüzü nasıl değiştirebileceğini birçoğunuz biliyorsunuzdur ve kaşlarınız seyreldiğinde de yüzünüze tam tersi bir etki yaratması kaçınılmazdır. Ancak bunun için endişeye kapılmayın çünkü doğal yöntemler, kaşlarınızı güçlendirmede en iyi yardımcıdır.

KALIN KAŞLARA ULAŞMANIZI SAĞLAYACAK BAZI ÖNERİLER

– Gür kaşlara sahip olmak için cımbız, ip ve ağdadan bir müddet uzak durmanız gerekir. Bu dönem sizin için biraz kötü geçecektir ancak, kaş köklerinizin zarar görmeden uzamaya devam etmesi gerekir.

– Parmak uçlarınızla nazikçe masaj yaparak kan dolaşımını arttırın. Böylelikle yeni kaş oluşumunu hızlandırabilirsiniz.

– Cilt bakımı yaparken uyguladığınız jel, losyon ve kremleri kaşlarınıza sürmemeye özen gösterin. Bu tip ürünler kaş köklerinizin tıkanmasına ve kaşlarınızda seyrelme problemi yaşanmasına neden olur.

– Seyrek kaşlara sahip kişiler her gün kaş makyajı yapmaya ihtiyaç duyabilir. Ancak kaşlarınıza fondöten, kaş farı, jel ya da kalemleri sürekli uyguladığınızda bölgedeki gözenekler ciddi derecede tıkanır. Bu nedenle kaş makyajınızı abartmamaya çalışın.

– Her gün kaş fırçası ile kaşlarınızı tarayarak köklerdeki kan dolaşımını arttırabilir ve kaşlarınızın çoğalmasını sağlayabilirsiniz.

– Kaşlarınızı besleyen zengin içerikli serumlardan destek alın. Bu sayede kaşlarınız kalınlaşır ve kaş boşlukları kısa zamanda dolar.

SEYREK KAŞLARI DOLGUNLAŞTIRICI DOĞAL YÖNTEMLER

Seyrek kaşlar için lazer yöntemi çok sık kullanılan yöntemlerden biri olsa da doğal kaşlarınıza her zaman ihtiyacınız vardır. Evinizde uygulayacağınız bitkisel yöntemler seyrek kaşlarınızın köklerinin güçlenmesini ve çoğalmasını sağlar? Öyleyse kaş aralarını doldurmak için hangi doğal ürünler kullanılabilir? Seyrek kaşlar evde nasıl çoğaltılır? İşte evinizde kaşlarınızı çoğaltmak için uygulayabileceğiniz yöntemler…

SARIMSAK

Sarımsağın kıl köklerine olan faydalarını birçoğumuz duymuşuzdur. Oldukça etkili ve iyi sonuçlar sağlayan sarımsak, kaşlarınızdaki boşlukları doldurmak için iyi bir seçenektir. Bir diş sarımsağı ortadan ikiye keserek kaşlarınıza sürün. Bu sırada elinizdeki kokuyu önlemek için eldiven takmak sarımsağın kokusunun elinize sinmesini engeller. Bu yöntem sarımsağın keskin kokusundan dolayı rahatsız edici olabilir. Bunu önlemek için gül suyu ve limon uygulayarak kokuyu değiştirebilirsiniz.

E VİTAMİNİ YAĞI

E Vitamini kıl köklerinizi güçlendirir ve kaşlarınızın dolgunlaşmasına yardımcı olur. Eczanelerde satılan E vitamini kapsülünü kırdıktan sonra kaşlarınıza sürerek yıkamadan sabaha kadar beklemelisiniz.